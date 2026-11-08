Un bărbat și-a pierdut viața în timpul unei drumeții în Masivul Retezat, după ce a alunecat pe o porțiune acoperită cu gheață și a căzut pe versantul muntelui. Salvamontiștii din Hunedoara au desfășurat o amplă operațiune de căutare pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică, folosind inclusiv un câine de urmă și o dronă cu termoviziune. Trupul victimei a fost găsit fără viață și predat medicilor legiști.

Un turist a murit în Masivul Retezat. Foto: Facebook / Salvamont Hunedoara

Accidentul s-a produs sâmbătă, pe versantul vestic al crestei care leagă Șaua Custurii de Vârful Păpușa Mică, în zona centrală a Masivului Retezat.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Salvamont al Consiliului Județean Hunedoara, bărbatul ar fi pierdut aderența pe o porțiune înghețată și a căzut pe versant. Persoanele care îl însoțeau nu au reușit să ajungă la el, fiind solicitată intervenția salvatorilor montani.

Operațiunea de căutare și recuperare s-a desfășurat pe tot parcursul nopții. Echipele Salvamont au fost sprijinite de un câine special antrenat pentru căutare și de o dronă dotată cu cameră de termoviziune, utilizată pentru identificarea victimei în condiții dificile de vizibilitate și temperatură.

În cele din urmă, bărbatul a fost găsit decedat. Salvatorii au reușit să recupereze trupul și să îl coboare de pe munte, acesta fiind predat Serviciului de Medicină Legală duminică dimineață.

Reprezentanții Salvamont Hunedoara au anunțat decesul printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției: „Din nefericire, turistul căzut pe versantul vestic al crestei dintre Şaua Custurii şi Vârful Păpuşa Mică, din Masivul Retezat, a fost găsit decedat. Echipele de salvatori montani ale Serviciului Salvamont al Consiliului Judeţean Hunedoara au acţionat toată noaptea, ajutaţi de echipajul canin al serviciului şi de drona cu termoviziune din dotare, pentru localizarea, extragerea şi coborârea de pe munte a victimei. Aceasta a fost predată dimineaţă la IML. Condoleanţe familiei şi apropiaţilor!”