 Trei ucraineni, epuizați fizic după o săptămână de rătăcire prin munți, salvați de salvamontiștii maramureșeni | adevarul.ro
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Video Trei ucraineni, epuizați fizic după o săptămână de rătăcire prin munți, salvați de salvamontiștii maramureșeni

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Trei cetăţeni ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au fost recuperaţi de salvatori din vecinătatea Vârfului Pop Ivanu (1.700 metri altitudine), într-o stare de epuizare fizică avansată, a informat, duminică, Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureș.

„Cele trei persoane au fost găsite de salvatorii montani la o stână din zonă, către care fuseseră îndrumate anterior. Până la sosirea echipei de intervenţie, acestea au reuşit să facă focul, să se încălzească şi să se odihnească. Potrivit celor relatate de persoanele salvate, acestea se aflau de şapte zile pe drum, traversând zone montane din Ucraina. La momentul intervenţiei, erau epuizate fizic, iar expunerea la frig şi umezeală crescuse riscul de hipotermie. Salvatorii montani le-au oferit apă, ceai cald şi hrană, înainte de a începe coborârea", a spus Alina Prisecaru, reprezentanta Salvamont.

Conform sursei citate, evacuarea a fost îngreunată de echipamentul neadecvat al celor trei persoane, care purtau încălţăminte de oraş şi întâmpinau dificultăţi în deplasarea pe terenul alunecos, acoperit cu frunze ude. În sectoarele cu risc crescut, salvatorii au instalat o coardă de sprijin pentru a facilita deplasarea în siguranţă.

„Intervenţia s-a încheiat cu predarea celor trei cetăţeni ucraineni către Poliţia de Frontieră Valea Vişeului. Aceştia nu prezentau alte probleme medicale care să necesite asistenţă suplimentară", a precizat Alina Prisecaru.

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