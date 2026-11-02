Român condamnat la închisoare pe viață în Suedia. Și-a urmărit victima cu un dispozitiv GPS și a împușcat-o în fața unor copii

Un român în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață în Suedia, după ce a urmărit cu ajutorul unui dispozitiv GPS un bărbat pe care ulterior l-a împușcat mortal, în fața mai multor copii.

Foto: Poliția Suediei

„Am văzut cum a fost împușcat și a căzut”, a povestit un băiat de 12 ani în timpul audierilor, potrivit publicației suedeze Aftonbladet.

Un alt copil de 12 ani a declarat că se afla la aproximativ 12 metri în spatele victimei.

„Eram atât de aproape, iar el a tras câteva focuri direct în față. Așa că eram destul de aproape de bărbatul care a fost împușcat”, a spus băiatul în timpul audierilor.

Potrivit sentinței, acesta a tras 11 focuri de armă, dintre care opt au lovit victima în cap. Alte trei persoane au fost condamnate pentru complicitate la omor și au primit, de asemenea, pedeapsa maximă: închisoarea pe viață.

Crima a fost descrisă de autorități drept o execuție.

„Omorul bărbatului a fost planificat cu atenție și s-a remarcat printr-un grad deosebit de premeditare și viclenie. Atacul armat a avut caracterul unei execuții în toată regula și i-a provocat victimei o suferință extremă”, a declarat judecătoarea Camilla Wohlers Tell.

Ancheta a fost amplă și a arătat, printre altele, că victima a fost urmărită prin intermediul unui dispozitiv GPS montat sub mașina sa. Probele au constat în mare parte în imagini surprinse de camerele de supraveghere și în date privind conectarea mai multor telefoane mobile la antenele de telefonie.

Un element decisiv l-au reprezentat probele ADN și amprentele atacatorului, descoperite pe o mașină parcată chiar în apropierea locului crimei.

Crima, legată de un conflict dintre grupări rivale

Arma crimei a fost, de asemenea, găsită, iar pe aceasta au fost identificate urme de ADN ale atacatorului.

Atacul armat este pus în legătură cu conflictul aflat în desfășurare între grupările din sudul și nordul cartierului Biskopsgården din orașul Göteborg, o confruntare care durează de peste un deceniu.

În ciuda probelor existente, Sebastian Răducanu a fost arestat abia în noiembrie, deoarece era complet necunoscut autorităților.

Potrivit poliției, bărbatul de 34 de ani ucis avea un rol de conducere în gruparea infracțională din sudul cartierului Biskopsgården și era de ceva vreme vizat de amenințări grave.

În vara anului 2024, acesta fusese rănit într-un atac armat.

Anchetatorii suspectează că omorul a fost o reacție la dubla crimă comisă cu doar o săptămână înainte, în cartierul Lunden din Göteborg, unde doi bărbați au fost împușcați mortal. Sebastian Raducanu neagă acuzațiile.

„Având în vedere exclusiv hotărârea instanței, sentința va fi atacată cu apel”, a declarat avocatul său, Martin Bjurenlind.