Vrei să lucrezi din altă țară? Orașele europene potrivite pentru munca la distanță

Dacă poți lucra de oriunde, alegerea orașului trebuie să fie un echilibru între costuri, internet bun și opțiunile pe care le ai în timpul liber. Un clasament european arată unde se găsește această combinație mai ușor.

Pentru cei care lucrează de la distanță, orașul în care aleg să locuiască pentru o perioadă poate conta aproape la fel de mult ca serviciul în sine. O conexiune rapidă la internet, un loc potrivit pentru a lucra câteva ore și o chirie care nu îți consumă cea mai mare parte din venit pot face diferența. Iar dacă tot poți lucra din aproape orice loc din lume, contează și ce găsești în orașul respectiv atunci când îţi termini programul şi închizi laptopul: muzee, restaurante, plimbări, atracții turistice sau pur și simplu o cafenea în care să poți sta liniștit.

Pornind de la acastă idee, platforma Compare the Market a analizat mai multe orașe europene și le-a comparat după viteza internetului fix și mobil, numărul spațiilor de lucru comune, costurile de cazare, oferta de activități pentru timpul liber și prețurile unor produse precum cafeaua și berea, potrivit Euronews.

Parisul, liderul clasamentului

Dintre oraşele europene care au făcut subiectul analizei, Parisul a obținut 63,4 puncte din 100 și ocupă primul loc în top. Capitala Franței se remarcă, în primul rând, prin viteza conexiunilor de internet, atât pentru rețelele fixe, cât și pentru cele mobile, iar pentru cine lucrează online și depinde de întâlniri video, transferuri de fișiere sau acces permanent la platformele de lucru, acesta este un avantaj important.

Orașul punctează bine și la capitolul timp liber, Parisul ocupând locul al doilea la categoria atracții, după Roma, datorită numărului mare de muzee, galerii și alte obiective turistice.



Partea mai puțin plăcută apare la capitolul cheltuieli. Cazarea este scumpă și nici un cappuccino nu este tocmai ieftin.

Chiar și așa, Parisul rămâne o destinație atractivă pentru cei care au un salariu bun și vor să lucreze într-un oraș cu internet de viteză și să profite, în același timp, de oferta culturală și turistică a capitalei franceze.

Lisabona, ceva mai ieftină

Lisabona ocupă locul al doilea, cu 61,2 puncte, și se apropie de Paris în clasament. Marele avantaj al capitalei portugheze îl reprezintă costurile mai accesibile.

Chiria lunară pentru un apartament pornește de la 237 de euro, cea mai mică valoare dintre orașele analizate. Și cafeaua este mai ieftină: un cappuccino costă, în medie, 2,55 euro.

Lisabona nu se bazează însă doar pe prețuri pentru a atrage lucrători la distanță. Orașul are internet rapid, numeroase cafenele și o comunitate în creștere de freelanceri și nomazi digitali.

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La toate acestea se adaugă vremea însorită și peisajele care te ajută să te relaxezi după o zi de stat în fața laptop-ului, astfel că, pentru cine vrea să păstreze cheltuielile sub control, dar nu este dispus să renunțe la o infrastructură bună pentru muncă și la o viață urbană activă, Lisabona este una dintre cele mai interesante variante din clasament.

Londra, multe locuri pentru muncă, dar și costuri mari

Londra se află pe locul al treilea, cu 60 de puncte. Capitala britanică excelează la numărul spațiilor de lucru comune: 562, aproape de două ori mai multe decât în Barcelona, care ocupă locul al doilea la această categorie.

Și pentru timpul liber există suficiente variante, TripAdvisor listând 4.450 de atracții în Londra, astfel că cei care aleg acest oraș au de unde alege după terminarea programului.

Problema este bugetul. Un cappuccino costă, în medie, 4,80 euro, iar cazarea și costurile generale se numără printre cele mai mari din clasament.

Londra oferă, așadar, o infrastructură foarte bună pentru cei care lucrează de la distanță, dar nu este alegerea potrivită pentru cine caută în primul rând o destinație ieftină.

Chirii uriașe în Salzburg

Salzburg a obținut doar 10 puncte și ocupă ultimul loc. Orașul austriac este cunoscut pentru peisajele sale, însă atunci când criteriile sunt internetul, costurile și locurile disponibile pentru muncă, rezultatul este mult mai puțin favorabil.

Salzburg are doar șapte spații de lucru comune, cel mai mic număr dintre toate orașele analizate.

Nici viteza internetului nu îl ajută, iar chiria lunară pentru un apartament pornește de la 2.211 euro.

Pentru câteva zile de vacanță, peisajele pot fi un argument puternic. Pentru cine trebuie să lucreze zilnic de aici și să își acopere în același timp cheltuielile, cifrele din clasament sunt însă greu de ignorat.

München și Hamburg, în coada clasamentului

München ocupă penultimul loc, cu 20 de puncte. Orașul este cunoscut pentru eficiența sa, însă nomazii digitali se lovesc aici de două probleme importante: internetul relativ lent și costurile ridicate.

Cea mai ieftină chirie lunară pentru un apartament ajunge la 1.437 de euro, iar conexiunile de internet sunt printre cele mai lente din Europa, astfel că, pentru cine își desfășoară activitatea aproape exclusiv online, diferența de viteză poate deveni un inconvenient important.

Hamburg are şi el 23 de puncte și se clasează puțin mai bine decât München. Orașul are 81 de spații de lucru comune, dar internetul lent și costurile ridicate îi afectează poziția. Chiria lunară pornește de la 889 de euro.