3.000 de dolari pe lună ca să te plimbi prin Barcelona, Paris, Lisabona și Roma. Ce include jobul de vis

O ofertă de muncă neobișnuită a atras atenția pe internet: o companie din domeniul aplicațiilor de dezvoltare personală caută o persoană dispusă să călătorească timp de opt săptămâni prin mai multe orașe europene, să interacționeze cu necunoscuți. Salariul este de 3.000 de dolari pe lună, toate cheltuielile de transport și cazare fiind acoperite.

Potrivit informațiilor publicate, jobul face parte dintr-un proiect intitulat „European Charisma Index”, prin care compania RiseGuide își propune să realizeze un clasament al orașelor europene în funcție de ușurința cu care oamenii pot iniția conversații și de nivelul de deschidere al acestora față de străini, potrivit Euronews.

Angajatul selectat, denumit „Global Charisma Scout”, va avea misiunea de a călători prin opt mari orașe europene – Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin – și de a evalua interacțiunile sociale din fiecare destinație.

Criteriile de analiză includ amabilitatea localnicilor, disponibilitatea acestora de a purta conversații și gradul de sociabilitate în spațiile publice.

Oferta de muncă este una sezonieră, cu o durată de aproximativ două luni, iar candidatul ales va primi 6.000 de dolari în total pentru întreaga perioadă, plus acoperirea integrală a costurilor de transport și cazare.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Reprezentanții companiei precizează că nu sunt necesare calificări profesionale specifice, însă sunt căutați candidați energici, extrovertiți, independenți și pasionați de interacțiunea umană. Cunoașterea unei limbi străine suplimentare față de engleză constituie un avantaj.

În plus, aplicanții trebuie să fie pregătiți să călătorească ușor, cu strictul necesar într-o singură valiză, și să aibă drept de deplasare în Uniunea Europeană.

Procesul de recrutare include trimiterea unui CV și a unei înregistrări video de 3–4 minute în care candidații explică de ce ar fi potriviți pentru acest rol, precum și furnizarea de linkuri către profilurile publice de pe rețelele sociale.