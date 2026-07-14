Viorel Pașca cere întoarcerea bolnavilor la Dumbrava: „Lăsați-i să revină acolo unde doresc”. El cere soluții pentru a intra în legalitate

Viorel Pașca le solicită autorităților să permită revenirea în centrele de la Dumbrava și Tinca a persoanelor care erau cazate acolo și care au fost preluate de instituții după descinderile DIICOT din 30 iunie, în dosarul privind azilele neautorizate din județul Bihor.

Într-un mesaj publicat marți, 14 iulie, pe Facebook, Pașca le-a adresat o solicitare prefectului județului, miniștrilor sănătății și muncii, precum și reprezentanților instituțiilor de control și protecție socială. Acesta cere găsirea unor soluții pentru ca beneficiarii să poată reveni în centrele de la Dumbrava și Tinca.

„Având în vedere cele întâmplate în aceste zile cu bolnavii de la Dumbrava, inclusiv că o parte dintre ei sunt ținuți împotriva voinței lor în anumite locuri deși au domiciliul în Dumbrava sau Tinca, vă rog să luați măsurile ce se impun pentru ca aceștia să poată reveni acolo unde locuiesc de fapt și de drept și unde doresc să locuiască”, a transmis Viorel Pașca, pe FB.

Viorel Pașca a spus că este dispus să discute cu autoritățile pentru reglementarea situației administrative a centrelor.

„În ce privește autorizația invocată, țin să vă informez că sunt dispus să ne întâlnim pentru a discuta și găsi soluții pentru a «intra în legalitate», mai precis să beneficiem de autorizație de funcționare pentru câteva case din Dumbrava și Incești”, a mai scris Pașca.

El a cerut o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor implicate, susținând că este nevoie de o soluție rapidă pentru persoanele afectate.

„Având în vedere situația disperată a acestor oameni și a multor altora ca ei, precum și datoria și interesul dumneavoastră pentru a aduce un plus de mai bine în viața lor, aștept să mă informați despre data și locul în care ne putem întâlni pentru a discuta modul în care vom soluționa această problemă”, a transmis Viorel Pașca.

Acesta i-a invitat pe reprezentanții autorităților să viziteze centrele pentru a vedea situația la fața locului: „Dacă doriți, puteți veni la Dumbrava pentru a vedea și discuta la fața locului despre condițiile și măsurile ce se impun în acest sens”.

Controlul judiciar, înlăturat de Curtea de Apel București

Solicitarea lui Viorel Pașca vine după ce Curtea de Apel București a decis luni, 13 iulie, înlăturarea controlului judiciar dispus anterior în cazul său și al celorlalți inculpați din dosarul azilelor neautorizate din Bihor.

Instanța a admis contestațiile formulate de cei șase inculpați, printre care se află Viorel Pașca, soția sa Florica Pașca, cei trei fii ai acestora – Viorel-Emanuel, Abel-Timotei și Daniel-Sabin Pașca – precum și Delia Mioara Păcală, coordonatoarea activităților din centre.

Decizia Curții de Apel București vizează doar măsurile preventive dispuse în dosar și nu reprezintă o soluție asupra acuzațiilor formulate de procurori.

Avocatul familiei Pașca, Răzvan Doseanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că este o „victorie totală pentru Viorel Pașca”, după eliminarea controlului judiciar.

„David împotriva lui Goliat”, a scris avocatul, comparând situația cu lupta biblică dintre cele două personaje.

Răzvan Doseanu a susținut că amploarea anchetei nu poate înlocui existența unor probe și a criticat modul în care cazul a fost prezentat public.

„De la începutul acestui dosar am spus același lucru: amploarea unei operațiuni nu dovedește existența unor infracțiuni, după cum numărul anchetatorilor și al autospecialelor nu transformă o suspiciune într-o probă”, a transmis avocatul.

Acesta a afirmat că, în opinia apărării, dosarul s-ar fi bazat pe imaginea unui presupus grup infracțional organizat și pe acuzații grave, dar că analiza trebuie făcută prin prisma probelor.

„În opinia noastră, acest dosar a fost construit pe imaginea unui presupus «grup infracțional organizat» și a unor acuzații de «trafic de persoane», însă ceea ce contează nu este spectacolul începutului de anchetă, ci conținutul probelor care ajung în fața judecătorului”, a mai spus Răzvan Doseanu.

Dosarul privind centrele din județul Bihor a fost deschis după descinderile DIICOT din 30 iunie, când mai multe persoane cazate în centrele administrate de familia Pașca au fost preluate de autorități.