Curtea de Apel București decide astăzi dacă Viorel Pașca rămâne sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale, după contestația DIICOT

Curtea de Apel București dezbate joi, 9 iulie,contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate, sub control judiciar, în dosarul privind azilele ilegale din județul Bihor.

Astfel, Curtea de Apel București judecă astăzi contestația formulată de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Viorel Pașca și familia sa au fost plasați sub control judiciar, în locul arestării preventive, conform Agerpres.

Pe 1 iulie, procurorii DIICOT au reținut șase persoane în acest caz: Viorel Pașca, liderul Asociației „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă”, soția sa Florica Pașca, cei trei fii ai acestora – Abel Timotei, Viorel Emanuel și Daniel Sabin Pașca – precum și Delia Mioara Păcală, care coordona filiale și organizații din cadrul asociației.

A doua zi, inculpații au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, însă instanța a respins solicitarea procurorilor și a dispus plasarea acestora sub control judiciar. Decizia a fost contestată atât de DIICOT, cât și de membrii familiei Pașca, care au cerut să nu fie supuși niciunei măsuri restrictive.

În acest dosar, anchetatorii fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit procurorilor, sute de persoane ar fi fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile din localitățile Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni, sub pretextul oferirii unor servicii de îngrijire, tratament și asistență socială.

DIICOT susține că Viorel Pașca nu avea capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru desfășurarea unei astfel de activități, iar beneficiarii ar fi fost persoane vulnerabile, cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima în mod liber voința.

Judecătoarea Tribunalului București care a respins arestarea preventivă a arătat, în motivarea deciziei, că azilele funcționau fără respectarea cadrului legal și nu îndeplineau toate standardele prevăzute de legislația serviciilor sociale. Totuși, magistratul a apreciat că spațiile de cazare aveau condiții de locuire, igienă și curățenie corespunzătoare.

Instanța a menționat că persoanele internate beneficiau de hrană, îmbrăcăminte, medicație și acces la servicii medicale. Judecătoarea a precizat însă că aceste aspecte nu înlătură suspiciunile privind deficiențele constatate în administrarea tratamentelor, lipsa personalului calificat, supravegherea insuficientă și nerespectarea normelor din domeniul serviciilor sociale.

În ceea ce privește persoanele decedate în centrele administrate de Asociația „Dumbrava”, magistratul a arătat că, potrivit declarațiilor martorilor și beneficiarilor, au fost făcute demersurile administrative necesare pentru constatarea deceselor și organizarea înmormântărilor.