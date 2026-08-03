Administrația Națională „Apele Române” a intensificat intervențiile în zona afectată de explozie de pe Dunăre, mobilizând utilaje de mare capacitate și barje cu anrocamente pentru refacerea condițiilor de navigație. Măsurile sunt luate în contextul în care debitul fluviului se apropie de un minim istoric.

Administrația Națională „Apele Române” a mobilizat două excavatoare de 35 și 60 de tone, echipate cu picon, precum și barje cu anrocamente pentru a accelera lucrările în zona afectată de explozie de pe Dunăre.

Potrivit reprezentanților instituției, excavatoarele sparg mecanizat roca din zona exploziei pentru a asigura cantitatea necesară de material care va fi încărcat în barje.

Totodată, greiferul plutitor a fost deja poziționat și este pregătit pentru operațiuni.

„Se sparge mecanizat în zona exploziei, astfel încât să avem material suficient pentru încărcarea barjelor. Greiferul plutitor a fost montat pe poziție. Mâine se încarcă o barjă cu circa 500 de metri cubi de material, iar în cursul serii va începe încărcarea celei de-a doua”, au transmis reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române”.

În paralel, de la Galați a pornit deja o barjă încărcată cu anrocamente, în timp ce o a doua urmează să plece în cursul nopții pentru a sprijini lucrările din zonă.

Totodată, Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) continuă operațiunile de dragaj pe sectorul Dunării Vechi.

Intervenția are loc într-un moment critic pentru fluviu. Potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în data de 7 august debitul Dunării la intrarea în România ar putea coborî sub pragul de 1.400 de metri cubi pe secundă, valoare care ar depăși minimul istoric înregistrat în august 2003.

În prezent, debitul Dunării la intrarea în țară este de 1.500 mc/s, de aproximativ trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie (4.700 mc/s) și cu mult sub media lunii august (3.900 mc/s). Față de aceeași perioadă a anului trecut, debitul este cu aproximativ 25% mai mic, în august 2025 fiind înregistrată o valoare de 2.000 mc/s.

Scăderea debitului se reflectă și în nivelul apei în zona Cernavodă, unde Dunărea se află la cota -218 centimetri, susține Apele Române.

În lipsa intervențiilor, până la 9 august nivelul ar putea coborî la -233 centimetri, ceea ce înseamnă o scădere suplimentară de 15 centimetri, într-un ritm de aproximativ 2-3 centimetri pe zi. Scopul lucrărilor este de a preveni această diminuare și de a crește nivelul apei cu aproximativ 10-12 centimetri.