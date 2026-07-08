S-a aflat cauza morții bărbatului relocat din azilele lui Viorel Pașca. Ce spune raportul medicului legist

Institutul de Medicină Legală a stabilit cauza morții orădeanului de 55 de ani relocat în județul Mureș după evacuarea beneficiarilor din așezămintele gestionate de Viorel Pașca în Bihor.

Potrivit Agerpres, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a transmis, marți, că bărbatul a murit pe fondul unei insuficiențe cardio-respiratorii acute.

„Am primit raportul constatator de deces eliberat de medicii legiști, iar acesta stabilește cauza morții ca fiind insuficiență cardio-respiratorie acută, moarte non-violentă”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureș, Doru Constantin.

Decesul bărbatului care fusese relocat într-un centru din județul Mureș fusese anunțat luni seară de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în județul Mureș a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ și nu a fost identificată ca având dizabilități sau probleme medicale urgente”, a transmis Pîslaru luni seară, într-o postare pe Facebook.

Ministrul mai spunea că, în urma evaluării preliminare, bărbatul a declarat că nu are rude sau persoane apropiate.

Decesul a fost anunțat în contextul în care cele 409 persoane evacuate în urma intervenției DIICOT la așezămintele gestionate de Viorel Pașca în Bihor au fost preluate și relocate în centre sociale și unități medicale din 20 de județe. Potrivit datelor transmise luni de Ministerul Muncii, 149 dintre acestea sunt încadrate în grad de handicap, 212 sunt vârstnici, iar 15 persoane au fost internate în spitale, pentru supraveghere medicală.

Dragoș Pîslarui a mai precizat că Ministerul Muncii a fost anunțat despre amploarea operațiunii abia în dimineața descinderilor, când acțiunea DIICOT era deja în desfășurare.

„Reiau pentru a fi cât se poate de explicit: când acțiunea era deja în plină desfășurare, mi s-a cerut să intervin pentru a identifica soluțiile necesare de relocare (...) Prima întrebare pe care mi-am adresat-o în acea dimineață a fost: dată fiind amploarea acestei acțiuni, de ce conducerea Ministerului Muncii nu a fost informată în prealabil, astfel încât să putem asigura din timp resursele necesare pentru relocarea eficientă a celor peste 400 de oameni vulnerabili? Este o întrebare la care nici astăzi, la o săptămână distanță, nu am un răspuns”, a scris ministrul.

Acesta a mai arătat că, după relocare, zeci de aparținători au sunat la linia pusă la dispoziție pentru informații despre persoanele evacuate, dar niciunul nu și-a exprimat intenția de a prelua în îngrijire persoana despre care solicita informații.