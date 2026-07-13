Victorie pentru Viorel Pașca. „Bunul samaritean” şi familia sa au fost scoşi de sub control judiciar. „David împotriva lui Goliat”

Curtea de Apel București a tranșat problema măsurilor preventive în dosarul azilelor neautorizate din județul Bihor. Judecătorii au admis contestațiile formulate de cei șase inculpați din dosar – printre care Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii – și au dispus înlăturarea totală a controlului judiciar.

UPDATE 13:00 „David împotriva lui Goliat”

Răzvan Doseanu, avocatul familiei Paşca, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care anunţă „victoria totală pentru Viorel Paşca”. Subliniind amploarea acţiunii în urma căreia a fost deschis dosarul azilelor ilegale din Bihor şi miza acestuia, el a comparat „cruciada” lui Viorel Paşca cu scena biblică a luptei dintre David şi Goliat.

„Victorie totală pentru Viorel Paşca.

A fost înlăturat si controlul judiciar.

David împotriva lui Goliat.

De la începutul acestui dosar am spus același lucru: amploarea unei operațiuni nu dovedește existența unor infracțiuni, după cum numărul anchetatorilor și al autospecialelor nu transformă o suspiciune într-o probă.

În opinia noastră, acest dosar a fost construit pe imaginea unui presupus «grup infracțional organizat» și a unor acuzații de «trafic de persoane», însă ceea ce contează nu este spectacolul începutului de anchetă, ci conținutul probelor care ajung în fața judecătorului.

Drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi restrânse doar pentru că acuzațiile sună grav sau pentru că dosarul a fost prezentat public ca unul excepțional.

Într-un stat de drept, justiția nu se măsoară în numărul mascaților, al girofarurilor sau al comunicatelor de presă. Se măsoară în probe, în lege și în hotărâri motivate.

Familia Viorel Pașca a cerut un singur lucru: ca acest dosar să fie judecat în sala de judecată, nu în studiourile de televiziune și nici în comunicatele organelor de urmărire penală sau în anumite probe din dosar «scurse» către mass-media.

Adevărul nu are nevoie de efecte speciale. Are nevoie doar de probe”, a transmis avocatul Răzvan Doseanu.

Ştirea iniţială

Curtea de Apel București a judecat luni, 13 iulie, contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Viorel Pașca, soția sa, Florica Pașca, cei trei fii ai lor, Viorel-Emanuel, Abel-Timotei și Daniel-Sabin Pașca, precum și Delia Mioara Păcală, coordonatoarea activităților din azilele ilegale din Bihor, au fost plasați sub control judiciar.

Inițial tribunalul refuzase arestarea preventivă cerută de procurori, dar impusese măsura controlului judiciar, iar decizia de azi, care este definitivă, elimină complet orice restricție de mișcare sau obligație judiciară pentru cei șase inculpați pe durata anchetei.

Instanța trebuia să se pronunțe săptămâna trecută asupra contestației, însă a amânat decizia, după ce, anterior, Tribunalul București respinsese propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile și stabilise ca măsură preventivă controlul judiciar.

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Înaintea ședinței de judecată, avocatul familiei Pașca, Răzvan Doseanu, a publicat mai multe pe Facebook, în care îşi întreabă urmăritorii ce măsură consideră ei că se va decide în privinţa clientului său.

Vă reamintim că, la termenul anterior, Viorel Pașca și-a susținut nevinovăția și a afirmat că activitatea desfășurată în ultimii 20 de ani a avut un scop umanitar.

„Nu îmi este ruşine de activitatea mea de 20 de ani, în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, să aduc un plus în societate, în viaţa acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni, oameni de care s-a lepădat toată lumea, familii, instituţii, statul român şi aşa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viaţa şi nu exagerez când spun asta, pentru că veneau din condiţii extrem de defavorabile şi, repet, am conştiinţa împăcată, n-am vrut niciodată să fac rău”, a declarat Viorel Pașca la Curtea de Apel București.

În aşteptarea deciziei Curtţii de Apel Bucureşti, Viorel Paşca a făcut o scurtă declaraţie, precizând că nu şi-a pregătit o strategie de apărare anume şi că tot ceea ce poate face este să spună adevărul.

„Deja ne-am obișnuit, sunt două săptămâni. Așteptăm, ce e aia e, acceptăm, ne-am resemnat.... De la început nici nu trebuia să se întâmple ce s-a întâmplat. Poate să continue nedreptatea și mai departe sau poate să fie ameliorată”, a spus el.

Întrebat în legătură cu faptul că una dintre persoanele pe care le avea în grijă figurează ca decedată, fiind emis un certificat de deces în acest sens, dar totuşi aceasta este în viaţă, Viorel Paşca a invocat „o greşeală în acte”.

„Nu am ce să mă pregătesc de apărare, ce pot eu să fac e să spun adevărul. Voi fi deschis, voi spune adevărul și instanța va decide”, a declarat Viorel Pașca.

În urmă cu puţin timp, magistraţii au decis ca toţi cei şase suspecţie, respectiv familia Paşca şi Delia Mioara Păcală, coordonatoarea activităților din azilele ilegale din Bihor, să fie scoşi de sub control judiciar şi cercetaţi în stare de libertate.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Admite contestațiile formulate de contestatorii inculpați - inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6 împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Desființează în parte încheierea din data de 02.07.2026 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și, rejudecând:

Respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de PICCJ-DIICOT cu privire la inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6.

Înlătură dispoziția privind luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5, inculpat 6. Menține dispozițiile încheierii contestate privind cheltuielile judiciare. Definitiva (...)", au decis magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Dosarul instrumentat de DIICOT împotriva lui Vioreal Paşca şi familiei sale vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, acuzat de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile în județul Bihor. Potrivit anchetatorilor, sute de vârstnici, persoane cu dizabilități psihice grave și oameni fără adăpost ar fi fost exploatați sub acoperirea unei activități caritabile, prin Asociația „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă).