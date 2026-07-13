search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Victorie pentru Viorel Pașca. „Bunul samaritean” şi familia sa au fost scoşi de sub control judiciar. „David împotriva lui Goliat”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Curtea de Apel București a tranșat problema măsurilor preventive în dosarul azilelor neautorizate din județul Bihor. Judecătorii au admis contestațiile formulate de cei șase inculpați din dosar – printre care Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii – și au dispus înlăturarea totală a controlului judiciar.

Viorela Paşca şi familia sa vor fi cercetaţi în stare de libertate. FOTO: captură video
Viorela Paşca şi familia sa vor fi cercetaţi în stare de libertate. FOTO: captură video

UPDATE 13:00 „David împotriva lui Goliat”

Răzvan Doseanu, avocatul familiei Paşca, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care anunţă „victoria totală pentru Viorel Paşca”. Subliniind amploarea acţiunii în urma căreia a fost deschis dosarul azilelor ilegale din Bihor şi miza acestuia, el a comparat „cruciada” lui Viorel Paşca cu scena biblică a luptei dintre David şi Goliat.

„Victorie totală pentru Viorel Paşca.

A fost înlăturat si controlul judiciar.

David împotriva lui Goliat.

De la începutul acestui dosar am spus același lucru: amploarea unei operațiuni nu dovedește existența unor infracțiuni, după cum numărul anchetatorilor și al autospecialelor nu transformă o suspiciune într-o probă.

În opinia noastră, acest dosar a fost construit pe imaginea unui presupus «grup infracțional organizat» și a unor acuzații de «trafic de persoane», însă ceea ce contează nu este spectacolul începutului de anchetă, ci conținutul probelor care ajung în fața judecătorului.

Drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi restrânse doar pentru că acuzațiile sună grav sau pentru că dosarul a fost prezentat public ca unul excepțional.

Într-un stat de drept, justiția nu se măsoară în numărul mascaților, al girofarurilor sau al comunicatelor de presă. Se măsoară în probe, în lege și în hotărâri motivate.

Familia Viorel Pașca a cerut un singur lucru: ca acest dosar să fie judecat în sala de judecată, nu în studiourile de televiziune și nici în comunicatele organelor de urmărire penală sau în anumite probe din dosar «scurse» către mass-media.

Adevărul nu are nevoie de efecte speciale. Are nevoie doar de probe”, a transmis avocatul Răzvan Doseanu.

Ştirea iniţială

Curtea de Apel București a judecat luni, 13 iulie, contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Viorel Pașca, soția sa, Florica Pașca, cei trei fii ai lor, Viorel-Emanuel, Abel-Timotei și Daniel-Sabin Pașca, precum și Delia Mioara Păcală, coordonatoarea activităților din azilele ilegale din Bihor, au fost plasați sub control judiciar.

Inițial tribunalul refuzase arestarea preventivă cerută de procurori, dar impusese măsura controlului judiciar, iar decizia de azi, care este definitivă, elimină complet orice restricție de mișcare sau obligație judiciară pentru cei șase inculpați pe durata anchetei.

Instanța trebuia să se pronunțe săptămâna trecută asupra contestației, însă a amânat decizia, după ce, anterior, Tribunalul București respinsese propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile și stabilise ca măsură preventivă controlul judiciar.

Sute de oameni au ieșit din nou în stradă la Oradea pentru Viorel Pașca, cercetat în dosarul „azilelor groazei”

Înaintea ședinței de judecată, avocatul familiei Pașca, Răzvan Doseanu, a publicat mai multe pe Facebook, în care îşi întreabă urmăritorii ce măsură consideră ei că se va decide în privinţa clientului său.

Vă reamintim că, la termenul anterior, Viorel Pașca și-a susținut nevinovăția și a afirmat că activitatea desfășurată în ultimii 20 de ani a avut un scop umanitar.

„Nu îmi este ruşine de activitatea mea de 20 de ani, în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, să aduc un plus în societate, în viaţa acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni, oameni de care s-a lepădat toată lumea, familii, instituţii, statul român şi aşa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viaţa şi nu exagerez când spun asta, pentru că veneau din condiţii extrem de defavorabile şi, repet, am conştiinţa împăcată, n-am vrut niciodată să fac rău”, a declarat Viorel Pașca la Curtea de Apel București.

În aşteptarea deciziei Curtţii de Apel Bucureşti, Viorel Paşca a făcut o scurtă declaraţie, precizând că nu şi-a pregătit o strategie de apărare anume şi că tot ceea ce poate face este să spună adevărul.

„Deja ne-am obișnuit, sunt două săptămâni. Așteptăm, ce e aia e, acceptăm, ne-am resemnat.... De la început nici nu trebuia să se întâmple ce s-a întâmplat. Poate să continue nedreptatea și mai departe sau poate să fie ameliorată”, a spus el.

Întrebat în legătură cu faptul că una dintre persoanele pe care le avea în grijă figurează ca decedată, fiind emis un certificat de deces în acest sens, dar totuşi aceasta este în viaţă, Viorel Paşca a invocat „o greşeală în acte”.

„Nu am ce să mă pregătesc de apărare, ce pot eu să fac e să spun adevărul. Voi fi deschis, voi spune adevărul și instanța va decide”, a declarat Viorel Pașca.

În urmă cu puţin timp, magistraţii au decis ca toţi cei şase suspecţie, respectiv familia Paşca şi Delia Mioara Păcală, coordonatoarea activităților din azilele ilegale din Bihor, să fie scoşi de sub control judiciar şi cercetaţi în stare de libertate.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Admite contestațiile formulate de contestatorii inculpați - inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6 împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Desființează în parte încheierea din data de 02.07.2026 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și, rejudecând:

Respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de PICCJ-DIICOT cu privire la inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6.

Înlătură dispoziția privind luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5, inculpat 6. Menține dispozițiile încheierii contestate privind cheltuielile judiciare. Definitiva (...)", au decis magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Dosarul instrumentat de DIICOT împotriva lui Vioreal Paşca şi familiei sale vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, acuzat de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile în județul Bihor. Potrivit anchetatorilor, sute de vârstnici, persoane cu dizabilități psihice grave și oameni fără adăpost ar fi fost exploatați sub acoperirea unei activități caritabile, prin Asociația „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
digi24.ro
image
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
stirileprotv.ro
image
Moștenirea lui Bolojan. Inflația a scăzut ușor în iunie, dar serviciile continuă să se scumpească accelerat. Ce prețuri au explodat
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România! Va transmite competiții de top
fanatik.ro
image
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
libertatea.ro
image
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
digisport.ro
image
Doliu pe Broadway! Actorul Josh Grisetti a fost găsit mort la vârsta de doar 44 de ani. Care este cauza decesului
click.ro
image
„Nu vrem să fim ultima generaţie care îl va mânca”: Producătorii de parmezan din Italia au probleme mari din cauza caniculei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
newsweek.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
prosport.ro
image
Motivul pentru care Simona Halep şi Dorin Mateiu au stat atât de aproape de Kate Middleton la Wimbledon. Regula specială a Lojei Regale
playtech.ro
image
Gabi Mureșan, dat în judecată după ce și-a mărit salariul de primar. Decizia instanței a venit cu puțin timp înainte să moară
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
digisport.ro
image
Anchetă pentru profanare de morminte în Mureș. Polițiștii investighează vandalizarea locului de veci al victimei lui Emil Gânj
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Horoscop 13 iulie. Ghinion pentru unii, surprize uriașe pentru alții. Ziua în care destinul schimbă regulile jocului
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
click.ro
image
Mihaela Bilic dezvăluie trucul care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: „Merită încercat”
click.ro
image
Ce cadou își dorește fiica Ioanei Ginghină la majorat: „Un hârb acolo” Actrița, categorică despre zvonurile plecării lui Ruxi de acasă
click.ro
Șeica Moza bint Nasser și soțul ei, fostul emir al Qatarului Hamad bin Khalifa al Thani Profimedia jpg
Doliu în lumea regală arabă. Distinsa Șeică Moza bint Nasser, văduva emirului care a modernizat Qatarul
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mamă, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!