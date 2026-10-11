Un videoclip în care două eleve dansează într-o sală de clasă a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Imaginile, publicate de Colegiul Cadrelor Didactice, au împărțit internauții în două tabere. În timp ce unii critică gestul adolescentelor și îl consideră nepotrivit pentru mediul școlar, alții spun că reacțiile sunt exagerate și că fetele nu ar trebui judecate atât de aspru.

Dansul fetelor a stârnit reacții în mediul online Foto: Captură video

„Ne explică cineva acest dans care are loc în sală de clasă? Și să nu-mi spuneți că am încălcat drepturile și nu le-am acoperit fața, videoclipul este public de câteva zile”, a scris Colegiul Cadrelor Didactice pe Facebook, alături de filmarea cu cele două eleve.

Postarea a adunat numeroase comentarii. Unii utilizatori au criticat comportamentul adolescentelor, în timp ce alții au susținut că este vorba despre un comportament întâlnit în rândul adolescenților.

„Școala a ajuns un balamuc”. Reacțiile celor care critică gestul elevelor

Printre comentariile publicate se numără și mesaje care critică modul în care este înțeleasă disciplina în școlile din România.

„Școala a ajuns un balamuc, că doar elevii au numai drepturi. Așa s-a vrut, să creștem copii cu «personalitate», nu timorați de profesori și note ca pe vremea părinților”, a scris un internaut.

Alți utilizatori consideră că profesorii și diriginții au, la rândul lor, o responsabilitate în ceea ce privește comportamentul elevilor.

„Nu vă mirați! Așa e în toate școlile! Și pare bizar, dar suntem vinovați chiar noi, profesorii, și mai ales diriginții, fiindcă permitem astfel de situații! Sunt unii care participă în rând cu ei! Nu este etic să apari în clipuri TikTok ca profesor!”, a comentat o altă persoană.

„Nu trebuie să le linșăm pentru asta!”. Ce spun cei care le iau apărarea adolescentelor

În tabăra celor care consideră că reacțiile sunt exagerate, unii internauți au atras atenția că adolescenții încearcă adesea să imite comportamente populare în mediul online și că un asemenea episod nu ar trebui să ducă la stigmatizarea lor.

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„Poate dansul fetelor este indecent, dar cu siguranță este un dans pe care majoritatea adolescenților îl fac! Nu le caut scuze, dar nici nu trebuie să le linșăm pentru asta!”, a scris un utilizator.

O altă reacție a pus accentul pe educația primită în familie și pe influența mediului în care cresc adolescenții.

„Nu cred că sala de clasă are vreo vină aici. Educația primită își spune mereu cuvântul. Valorile morale primite în familie. Dacă nu ai pe ce să clădești, e greu să evoluezi frumos și foarte ușor să deviezi. Exemplele pe care le au, tot ceea ce este promovat, văd și ascultă în permanență, anturajul care nu este controlat... sunt multe de spus. Păcat!”, a scris Georgeta Fiță Mincu.

Diriginta celor două eleve a intervenit în scandal: Câți dintre dumneavoastră ați folosit cuvinte indecente?

În urma reacțiilor apărute în mediul online, diriginta celor două eleve a publicat un mesaj în care a precizat că părinții au fost deja informați și că au fost luate măsurile necesare. Profesoara a subliniat că va acționa în continuare potrivit regulamentului școlar, dar a făcut și un apel la înțelegere față de adolescenți.

„Întrucât aceste eleve sunt în clasa mea, cred că trebuie să lămuresc un lucru: părinții deja știu, s-au luat măsurile necesare, eu voi acționa potrivit regulamentului școlar! Cu toate acestea, aș vrea să vorbesc și în calitate de părinte al unui viitor adolescent, profesor care a văzut generații de copii: fiecare a încercat ceva «în trend» care nu era conform standardelor cadrelor didactice, fie prin atitudine, fie prin postări de genul, pentru a brava!”, a scris diriginta.

Aceasta le-a cerut celor care le critică pe cele două fete să se gândească și la propriile experiențe din adolescență, înainte de a le judeca.

„Câți dintre dumneavoastră ați folosit cuvinte indecente? Majoritatea, mai ales bărbații! Sau câți dintre copiii dumneavoastră au folosit sau au avut o atitudine indecentă la un moment dat doar pentru că erau în preajma prietenilor? Dumneavoastră i-ați învățat asta? Școala i-a învățat? Înainte de a mai pune etichete copiilor, poate ar fi bine să facem o retrospectivă a fiecăruia dintre noi! Apoi vedem dacă suntem corecți cu generația actuală!”, a încheiat diriginta.

Unii profesori consideră că un avertisment ar fi suficient

Printre reacțiile publicate se numără și cea a unei persoane care consideră că gestul fetelor nu ar trebui sancționat excesiv, mai ales dacă filmarea a fost realizată în pauză.

„Dragi colegi, pentru acest gest pot cel mult să primească un avertisment! Dacă s-a întâmplat în pauză (ceea ce sigur s-a întâmplat), nu cred că este chiar așa grav! Și nici vina cadrelor didactice de serviciu, pentru că știm că nu avem cum să stăm în fiecare sală de clasă! Dacă regulamentul intern interzice realizarea de filmulețe în școală și publicarea lor în mediul online, vor primi un avertisment, pentru că este prima abatere! Cred că exagerați! Este doar un dans!”, a scris aceasta.