Pe 21 noiembrie 2002, la summitul NATO de la Praga, România a primit invitația oficială de a începe negocierile de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Aceeași zi este legată de primul zbor liber al oamenilor cu un balon cu aer cald, în 1783, de moartea împăratului Franz Joseph, în 1916, și de acordul care a pus capăt războiului din Bosnia, în 1995.

2002: România primește invitația de aderare la NATO

La 21 noiembrie 2002, liderii celor 19 state membre NATO, reuniți la Praga, au decis să invite România și alte șase țări din Europa Centrală și de Est să înceapă negocierile de aderare la Alianță.

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Decizia a fost anunțată în prima zi a summitului, care s-a desfășurat între 21 și 22 noiembrie. Alături de România, invitația a fost adresată Bulgariei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Slovaciei și Sloveniei.

Pentru România, hotărârea venea după mai bine de un deceniu de eforturi diplomatice și reforme militare. Bucureștiul își exprimase oficial dorința de a deveni membru NATO încă din anii 1990, dar nu fusese inclus în primul val de extindere postcomunistă, din 1999, când au aderat Polonia, Ungaria și Cehia.

Summitul de la Praga a schimbat această situație. Invitația nu însemna însă aderarea imediată. Au urmat negocierile, semnarea protocoalelor de aderare, la 26 martie 2003, și ratificarea acestora de către statele membre.

România a devenit oficial membră NATO la 29 martie 2004, alături de celelalte șase țări invitate la Praga.

Decizia din 21 noiembrie 2002 a fixat, astfel, calendarul intrării României într-un sistem de apărare colectivă, după decenii în care țara făcuse parte din blocul militar dominat de Uniunea Sovietică.

1783: Primii oameni care au zburat liber cu un balon cu aer cald

La 21 noiembrie 1783, francezii Jean-François Pilâtre de Rozier și François Laurent d’Arlandes au realizat primul zbor liber cu un balon cu aer cald, deasupra Parisului.

Balonul fusese construit de frații Joseph-Michel și Jacques-Étienne Montgolfier, care experimentaseră anterior ridicarea în aer a unor aparate fără pasageri și efectuaseră zboruri captive, cu balonul ancorat la sol.

Baloane cu aer cald în Turcia Foto: Shutterstock

De această dată, cei doi ocupanți s-au desprins complet de pământ. Zborul a durat aproximativ 25 de minute, iar balonul a parcurs circa nouă kilometri.

Evenimentul a arătat că oamenii puteau călători prin aer fără să depindă de un punct fix de la sol. Era începutul aeronauticii cu echipaj uman, cu mult înaintea apariției avioanelor.

1916: Moare împăratul Franz Joseph, după 68 de ani de domnie

Împăratul Franz Joseph I al Austriei a murit la 21 noiembrie 1916, la vârsta de 86 de ani, în plin Prim Război Mondial.

Urcase pe tron în 1848, într-o perioadă de revoluții care zguduiseră Europa. A condus Imperiul Austriac, iar din 1867 a devenit suveranul monarhiei dualiste austro-ungare.

Domnia sa a cuprins transformări politice majore, conflicte naționale și extinderea mișcărilor care cereau drepturi pentru popoarele aflate sub autoritatea Vienei și Budapestei.

Pentru românii din Transilvania, Banat și Bucovina, Franz Joseph a fost suveranul sub care s-au desfășurat importante confruntări politice privind reprezentarea națională și drepturile lingvistice. În Transilvania, după compromisul austro-ungar din 1867, politica de maghiarizare a accentuat tensiunile dintre autorități și mișcarea națională românească.

Moartea împăratului a venit cu mai puțin de doi ani înaintea destrămării Austro-Ungariei, în 1918. Succesorul său, Carol I al Austriei, avea să fie ultimul împărat al monarhiei.

1995: Acordul de la Dayton pune capăt războiului din Bosnia

La 21 noiembrie 1995, după trei săptămâni de negocieri desfășurate la baza aeriană Wright-Patterson, din apropierea orașului american Dayton, reprezentanții Bosniei și Herțegovinei, Croației și Republicii Federale Iugoslavia au ajuns la un acord pentru încheierea războiului din Bosnia.

Foto: Arhiva Adevărul

Conflictul izbucnise în 1992, în contextul destrămării Iugoslaviei, și provocase aproximativ 100.000 de morți, milioane de refugiați și strămutați, precum și numeroase crime de război.

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Negocierile au fost conduse de diplomația americană, cu participarea președinților Slobodan Milošević, Franjo Tuđman și Alija Izetbegović.

Documentul a fost parafat la 21 noiembrie și semnat oficial la Paris, la 14 decembrie 1995. Acordul a stabilit structura politică a Bosniei și Herțegovinei, organizată în două entități, și a prevăzut mecanisme internaționale de supraveghere a păcii.

Aranjamentul instituțional stabilit atunci continuă să stea la baza organizării statului bosniac.

1887: Moare Petre Ispirescu, povestitorul care a adunat basmele românilor

La 21 noiembrie 1887, potrivit mai multor surse biografice, a murit la București Petre Ispirescu, unul dintre cei mai cunoscuți culegători și prelucrători ai basmelor populare românești.

Născut în ianuarie 1830, într-o familie modestă, Ispirescu nu a beneficiat de o educație școlară îndelungată. A învățat meseria de tipograf și și-a completat singur pregătirea prin lectură.

În 1862, la îndemnul scriitorului Nicolae Filimon, a publicat primele basme culese și prelucrate, printre care „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” și „Prâslea cel voinic și merele de aur”.

Volumul „Legende sau basmele românilor”, apărut în 1882, cu o prefață semnată de Vasile Alecsandri, a contribuit la păstrarea și popularizarea unor povești transmise până atunci în mare parte pe cale orală.

Există o neconcordanță în sursele biografice privind data morții sale: unele indică 21 noiembrie, altele 27 noiembrie 1887. Prima dată este consemnată inclusiv în documente istorice despre activitatea sa.

1694: Se naște Voltaire, una dintre figurile Iluminismului european

La 21 noiembrie 1694 s-a născut la Paris François-Marie Arouet, cunoscut sub pseudonimul Voltaire.

Voltaire Foto: Arhiva Adevărul

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Scriitor, filosof și polemist, Voltaire a devenit unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai Iluminismului francez. A criticat intoleranța religioasă, abuzurile puterii și persecuțiile judiciare, susținând libertatea de gândire și folosirea rațiunii în dezbaterea publică.

Printre lucrările sale cele mai cunoscute se numără povestirea filosofică „Candide”, publicată în 1759, și „Tratat despre toleranță”, apărut în 1763.

Voltaire a murit în 1778, înaintea Revoluției Franceze, dar scrierile sale au influențat dezbaterile politice și intelectuale ale epocii.

Alte evenimente și personalități legate de 21 noiembrie

1895 – Se naște tenorul român Traian Grozăvescu. Artistul avea să se afirme pe scenele lirice europene, dar cariera sa a fost întreruptă în 1927, când a murit la numai 31 de ani.

1918 – Se naște părintele Constantin Galeriu. Preotul și profesorul de teologie a devenit cunoscut pentru predicile sale și pentru activitatea de la Biserica Sfântul Silvestru din București. A murit în 2003.

1999 – Moare jurnalistul sportiv Ioan Chirilă. Autor al unor volume dedicate fotbalului și marilor sportivi români, Chirilă a rămas un nume de referință al presei sportive. Printre cărțile sale se numără „Nadia” și „Lucescu și dragul său fotbal”.

2000 – Moare atletul Emil Zátopek. Sportivul cehoslovac, supranumit „Locomotiva cehă”, a câștigat patru titluri olimpice. La Jocurile Olimpice de la Helsinki, din 1952, a obținut aurul la 5.000 de metri, 10.000 de metri și maraton.

2012 – Moare actorul Șerban Ionescu. Născut în 1950, actorul a avut o carieră în teatru și cinematografie, fiind cunoscut publicului și pentru rolul principal din filmul „Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii”, regizat de Mircea Mureșan.

21 noiembrie – Ziua Mondială a Televiziunii. Data a fost stabilită de Adunarea Generală a ONU printr-o rezoluție adoptată la 17 decembrie 1996. Alegerea zilei amintește de primul Forum Mondial al Televiziunii, organizat la sediul ONU în noiembrie 1996.