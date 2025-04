Un tânăr a aplicat la 1.500 de joburi într-un an, fără succes. Ce greșeli fac românii în căutarea unui loc de muncă

Numeroși tineri din România s-au plâns că au căutat, fără succes, vreme îndelungată locuri de muncă, însă eforturile lor au fost zadarnice. Unul afirmă că a depus peste 1.500 de CV-uri on-line, fără a ține cont de cerințele angajatorilor. Strategia sa a fost un eșec total.

Un tânăr care susține că în ultimul an a aplicat la peste 1.500 de locuri de muncă, însă a fost chemat la doar două interviuri de angajare a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.

1.500 de CV-uri depuse la întâmplare

În aplicațiile depuse, adăuga acesta, nu a contat dacă este calificat pentru locul de muncă dorit, ori condițiile puse de angajator, nici orașul și țara unde este solicitat.

„Am aplicat online pe toate site-urile de joburi posibile. Cu CV-uri făcute de mine, de alții, de AI (Inteligență Artificială), cu scrisori de intenție impecabile, cu toate detaliile la zi. Sigur am aplicat la peste 1.500 de joburi într-un an. După toate acestea, am avut doar două interviuri.”, susține acesta, pe Reddit.

Numeroși români au răspuns mesajului său, povestind că au trecut prin situații asemănătoare.

„Am 33 de ani și pe 1 mai se face un an de când nu mai am loc de muncă. Sunt într-o altă țară și mai am bani doar pentru chirie încă o lună și pentru mâncare. Nu am de la cine să împrumut bani și nu am prieteni aici. În martie am primit două oferte de muncă. Eram super încântată, dar pentru că nu aveam bani să mă mut sau să închiriez ceva în orașul respectiv, totul s-a prăbușit. Chiar mâine ar fi trebuit să încep munca”, relatează o tânără.

Alți tineri consideră că au fost prinși, la rândul lor, într-o „spirală a eșecului”.

„Calvarul meu a durat doi ani. Aș fi ieșit mai repede din el, dar o depresie ușoară, aflată undeva pe fundal, s-a transformat într-o stare întunecată care nu m-a mai lăsat să acționez. Nici măcar un singur CV n-am reușit să trimit. Efectiv, am vegetat la țară. Noroc că am avut de la cine să împrumut niște bani, dar s-au dus repede și ei. Eram, sincer, cam 90 la sută pe drumul spre a ajunge homeless. Nici acum nu sunt complet bine, dar măcar m-am mutat într-un loc cu mai multe oportunități”, afirmă unul dintre aceștia.

Și alți români susțin că și-au căutat de lucru timp îndelungat, unii chiar și doi ani, fără rezultate. Unii au trecut în final peste dezamăgiri. O româncă a povestit că, deși a fost concediată de două ori în doar patru luni în 2020, se simte acum mai liberă.

„Suntem în 2025 și m-am detașat complet de mersul la birou, trafic, colegi toxici, șefi băgăcioși și prieteni doar de cafele. Și eu mă gândeam că mi-ar fi greu să mă reintegrez, dar am avut norocul să găsesc un job online, care acum e pe ducă. Simt că mi-ar fi imposibil să mă întorc în sistemul tradițional de muncă, așa că tot caut alternative online”, afirmă aceasta.

Alți români i-au oferit sfaturi practice. I-au recomandat să își adapteze CV-ul pentru fiecare job, să caute cursuri gratuite de calificare sau să se înscrie în programe precum Start-up Nation, pentru a beneficia de sprijinul statului român.

Alții i-au propus să caute platforme care oferă cazare în schimbul a câteva ore de muncă zilnică ori angajări sezoniere. Alți români l-au încurajat să meargă direct la firme, să consulte ofertele locale de muncă sau să ceară sprijinul agențiior de ocupare a forței de muncă. Unii i-au recomandat să se reorienteze spre domenii considerate accesibile, precum construcțiile, curieratul sau ospătăria.

Sfaturi pentru tinerii în căutare de joburi

Specialiștii în recrutare oferă câteva sfaturi utile tinerilor care se declară dezamăgiți că nu își pot găsi de lucru: să își personalizeze CV-urile în funcție de cerințele angajatorilor, să caute cursuri gratuite de calificare, să caute colaborări on-line, să accepte job-uri temporare, chiar dacă nu sunt cele dorite, să își folosească apropiații pentru a-i ajuta să găsească locuri de muncă.

Alte recomandări includ prezentarea la sediul firmelor care fac angajări, să își organizeze timpul în care își caută locurile de muncă, să aibă grijă de sănătatea mentală și fizică și să ferească de posibilele înșelătorii prin care li se promit venituri uriașe pentru muncă puțină.

CV-ul personalizat, element cheie în recrutare

Gabriel Chicioreanu, expert în managementul carierei, explica într-un articol din adevarul.ro, că una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac românii când își caută un loc de muncă este folosirea aceluiași CV pentru toate tipurile de joburi, indiferent de domeniu sau angajator.

„CV-ul, în mod normal, se face personalizat pentru fiecare tip de activitate, tip de job și mai ales companie pentru care ei aplică. Dar majoritatea își fac un singur CV, intră pe site-urile de joburi și aplică la 100 de companii, spre exemplu. Este ca la pescuit: ce-o pica, o să iasă, se gândesc că văd ei cine îi va chema la interviu și că atunci vor sta de vorbă mai pe îndelete”, afirma Gabriel Chicioreanu.

Acesta adăuga că CV-ul ar trebui personalizat pentru fiecare job în parte, altfel riscă să fie respins rapid, fie de un recrutor care îl evaluează în 4–8 secunde, fie de un software automat care caută cuvinte-cheie din anunțul de angajare. Acesta mai recomandă tinerilor participarea la târguri de joburi, unde candidații pot interacționa direct cu recrutorii, pot înțelege mai bine ce caută angajatorul.

„Ulterior se pot duce acasă să își personalizeze CV-ul și să candideze pentru postul pe care îl doresc. Pe lângă faptul că au deschis deja un canal de comunicare și interacțiune”, adăuga expertul în managementul carierei