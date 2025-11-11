Președintele Siriei, vizită discretă la Casa Albă. Mesajul lui Trump după întrevedere

Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, prima vizită la Washington a unui șef de stat sirian din 1946.

„Îmi place de el”, a declarat preşedintele SUA după întâlnire, care nu a avut loc în prezența camerelor, adăugând: „Vom face tot ce putem pentru ca Siria să reuşească. Are un trecut brutal şi cred, sincer, că fără un trecut brutal nu ai nicio şansă”.

„A fost o onoare să petrec timp cu Ahmed Hussein al-Sharaa, noul președinte al Siriei, unde am discutat despre toate complexitățile PĂCII în Orientul Mijlociu, al cărei susținător important este”, a scris președintele american pe Truth Social. „O Sirie stabilă și de succes este foarte importantă pentru toate țările din regiune.”

La scurt timp după întrevedere, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat o nouă suspendare de 180 de zile a sancțiunilor prevăzute în Legea Caesar ce vizează sectorul energetic al Siriei. Nu este clar dacă o ridicare permanentă a sancțiunilor va fi luată în considerare pe viitor.

Trump a prezentat decizia ca pe un sprijin pentru al-Sharaa, un fost comandant rebel care a fost cândva etichetat drept terorist de către SUA și pe al cărui cap puneau o recompensă de 10 milioane de dolari.

Siria se alătură alianței anti-Isis

Potrivit unui oficial de rang înalt din administrația Trump, Siria urmează să se alăture coaliției globale împotriva ISIS și i se va permite să redeschidă biroul de la ambasada sa la Washington.

Statele Unite, la rândul lor, intenţionează să stabilească o bază militară lângă Damasc, „pentru a coordona ajutorul umanitar şi a monitoriza evoluţiile dintre Siria şi Israel”, potrivit unei surse diplomatice din Siria.

„Siria va deveni astfel al 90-lea membru al coaliţiei împotriva DAECH”, a declarat un oficial american care solicitat anonimatul, folosind acronimul arab pentru SI. Potrivit acestuia, Damascul îşi va „uni acum forţele cu Statele Unite pentru a elimina ultimele bastioane DAECH şi a pune capăt afluxului de luptători străini”.

Într-un interviu acordat Fox News, preşedintele sirian declarase cu puţin timp înainte de vizită că această problemă trebuie discutată, potrivit Agerpres.

Vizită discretă

Vizita lui Ahmed al-Sharaa, deşi istorică, a rămas relativ discretă: a fost primit printr-o intrare laterală, fără protocolul rezervat şefilor de stat şi de guvern străini, pe care preşedintele american îi salută aproape întotdeauna pe treptele Casei Albe.

Jurnaliştii nu au fost invitaţi în Biroul Oval în prezenţa celor doi lideri.

După aproape două ore petrecute la Casa Albă, Ahmed al-Sharaa i-a salutat pe susţinătorii care îl aclamau.

Washingtonul l-a eliminat pe liderul sirian de pe lista neagră a teroriştilor.

Din 2017 până în decembrie anul trecut, FBI oferea o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informaţii care ar duce la arestarea liderului fostei filiale locale a Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Joi, Consiliul de Securitate al ONU a ridicat, de asemenea, sancţiunile împotriva lui Ahmed al-Sharaa, la iniţiativa Statelor Unite.

De la preluarea puterii, liderul sirian s-a desprins de trecutul său, înmulţindu-şi gesturile de deschidere către Occident şi statele din regiune, inclusiv Israel, cu care ţara sa se află teoretic în război.

În luna mai, Donald Trump îşi îndemnase omologul sirian să adere la Acordurile Abraham, prin care mai multe țări arabe au normalizat relațiile cu Israelul în 2020. La Fox News, Ahmed al-Shareh a declarat că nu va intra imediat în negocieri directe cu Israelul

„Trump l-a adus pe Shareh la Casa Albă pentru a spune că nu mai este un terorist (...) ci un lider pragmatic şi, mai presus de toate, flexibil care, sub conducerea americană şi saudită, va face din Siria un pilon strategic regional”, explică analistul Nick Heras.