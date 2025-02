Uimirea tinerilor care nu-și pot găsi joburi: „Caut de jumătate de an, am aplicat peste tot și nimic”. Un specialist explică unde greșesc

Numeroși tineri din România se plâng pe platformele on-line că au dificultăți mari în a-și găsi locuri de muncă, deși și-au depus CV-uri în zeci de locuri unde au găsit oferte pe piața muncii. Un specialist în managementul carierei le explică unde greșesc.

Deși piața muncii din România pare ofertantă pentru tineri, numeroși români se plâng pe rețelele de socializare de faptul că nu reușesc să își găsească locurile de muncă dorite, chiar și după ce își depun CV-uri pentru zeci de oferte de serviciu.

Unii dintre ei spun că au așteptat săptămâni în șir să fie sunați de reprezentanții angajatorilor, deși se considerau potriviți pentru job-ul la care au aplicat. Alți tineri au relatat că, deși au fost chemați la interviuri și au fost lăsați să creadă că întâlnirea cu angajatorii le-a fost favorabilă, nu au mai primit niciun răspuns de la firme.

„De mai bine de jumătate de an mă tot dau cu capul de pereți și nu reușeșc să îmi găsesc niciun loc de muncă. Am aplicat în diverse locuri, numai la videochat și la păcănele încă nu am aplicat. Nimic. La multe nici nu primeam vreun răspuns, am avut în total trei interviuri, de două nu s-a ales nimic și la unul, după ce am trecut prin câteva interviuri și etape de instruire, mi-au spus că mă vor suna să mă anunțe când încep, asta înainte de sărbători, de atunci, absolut niciun semn. Am încercat să-i contactez în diverse feluri, mail, whatsapp și nimic. Am primit un mail azi, de la ei, am zis că măcar mi-au dat un răspuns, dar mesajul era numai să intru pe site-ul de recutări, unde pot vedea că au reînnoit anunțul”, se plânge un tânăr, pe Reddit.

Românii care nu sunt angajați dau vina pe HR

Relatarea sa i-a făcut pe alți români să își amintească experiențe asemănătoare, care le-au stârnit îndoieli.

„Multe dintre aceste anunțuri sunt false. Poate și cei de la biroul de Resurse Umane al unor companii au nevoie să își atingă o țintă, să obțină mai multe interviuri. Ori poate au nevoie de datele personale, să le pregătească în eventualitatea unor recrutări de personal”, crede un român.

Un alt comentator îi sfătuiește pe cei care își caută de lucru să verifice dacă anunțurile de pe site-urile destinate locurilor de muncă se regăsesc și pe cele ale companiilor care dau anunțurile. Un alt român se plânge că deși a absolvit Politehnica în vara anului 2024, nu a găsit nimic de lucru, rămânând șofer de taxi (uber).

„Site-urile de profil sunt pline de anunțuri de angajare, dar majoritatea posturilor sunt ocupate pentru că sunt promovați cei din interior ori sunt prin angajări pe pile”, susține un alt român.

Unele companii dau anunțuri de angajare pentru a-și face reclamă, crede un alt român.

„Cei de la Resurse Umane (HR) trebuie și ei să își justifice activitatea. Așteaptă să aplice oamenii, îi cheamă la interviuri dar apoi nu mai contactează pe nimeni”, spune acesta.

Un alt internaut spune că angajații firmelor uită uneori să mai analizeze CV-urile depuse.

„Un prieten a depus un CV la o firmă. Au trecut mai multe zile fără a primi un răspuns și abia după ce le-a reamintit doamnelor de la HR de CV-ul său, a fost angajat imediat”, afirmă el.

Multe companii lasă ofertele de angajare pe site-uri, chiar dacă posturile au fost ocupate, în eventualitatea în care cei pe care îi angajează părăsesc firma repede. Sunt locuri de muncă „fantomă” crede un alt român.

„Sunt angajat din anul 2022, dar după jumătate de an, am început să aplic în stânga și în dreapta, uneori fiind hotărât să îmi găsesc un alt job, alteori doar din curiozitate. Am aplicat în sute de locuri și nu am primit niciun telefon sau mail de la angajatori, Așa că m-am hotărât să îmi placă actualul loc de muncă”, spune acesta.

Tinerii sunt sfătuiți să se înarmeze cu răbdare și să continue să încerce, fără a avea pretenții exagerate legate de primele lor locuri de muncă, a fost mesajul transmis de un alt român.

Greșeala frecventă pe care o fac românii când își caută de lucru

Una dintre greșelile frecvente întâlnite la cei care eșuează în a-și găsi locurile de muncă dorite, este că majoritatea dintre ei aplică folosind același CV, pe care îl aplică pentru mai multe tipuri de job-uri și în mai multe domenii de activitate, explică Gabriel M. Chicioreanu, expert în managementul carierei.

„CV-ul, în mod normal, se face personalizat pentru fiecare tip de activitate, tip de job și mai ales companie pentru care ei aplică. Dar majoritatea își fac un singur CV, intră pe site-urile de joburi și aplică la 100 de companii, spre exemplu. Este ca la pescuit: ce-o pica, o să iasă, se gândesc că văd ei cine îi va chema la interviu și că atunci vor sta de vorbă mai pe îndelete”, arată Gabriel M. Chicioreanu.

Potrivit specialistului este nevoie ca oamenii să își facă timp pentru a analiza ceea ce solicită compania care oferă locurile de muncă. S-ar putea să fie același post, spre exemplu, de contabil, dar cu atribuții diferite: pentru clienți sau furnizori, iar pentru companie să fie un avantaj faptul că românii interesați de locul de muncă au pus accent în activitatea lor anterioară accent pe așa ceva.

„Dar dacă eu am zis că am făcut doar contabilitate primară sau vin din alt domeniu și poate aș vrea să învăț, CV-ul meu nu se potrivește cu ceea ce caută angajatorul”, spune Gabriel M. Chicioreanu.

Potrivit expertului în managementul de carieră, citirea CV-urilor se face în două moduri: „ochiometric”, atunci când cineva se uită peste CV-uri, dar la o primă vedere acest lucru durează între patru și maximum opt secunde pe CV și dacă nu îi sare în ochi ceva nu se va uita niciodată pe îndelete la CV. Dar mai nou, afirmă acesta, multe companii își fac selecția CV-urilor prin niște cuvine cheie, propoziții cheie, în funcție de anunțurile de angajare.

„Iar dacă CV-ul meu nu este în corespondență cu anunțul de angajare, nu neapărat copy-paste cu acesta, pot să trec eu vrute și nevrute acolo, pentru că softul nu mi-l va selecta”, arată Gabriel M. Chicioreanu.

Ce pot face românii pentru a-și găsi locul de muncă dorit

Părerea românilor care consideră că au fost chemați la interviuri, doar pentru ca angajații birourilor de Resurse Umane din companii să își îndeplinească vreo normă, nu este justificată, decât în unele situații excepționale, arată specialistul.

Spre exemplu, atunci când aceștia din urmă ar vrea să își angajeze vreun prieten și să cheme la interviuri și alți candidați, dar fără intenția de a-i angaja în realitate.

„Dar când vorbim de companiile mari sau chiar și cele mici sau mijlocii, mă îndoiesc că va sta cineva să își piardă timpul, pentru că la HR oamenii oricum mai au și alte lucruri de făcut, nu doar selecția de CV-uri și interviuri”, spune Gabriel M. Chicioreanu.

După interviul de angajare, din păcate, adaugă consultantul în carieră, mulți dintre cei care se ocupă de recrutarea viitorilor angajați nu mai le transmit mesaje celor pe care nu i-au selectat, pentru a le explica de ce nu au făcut-o. Lipsa unor astfel de răspunsuri, pusă uneori pe seama volumului mare de muncă din companii ori a obișnuinței, nu este o practică de apreciat, arată acesta.

„Le recomand celor aflați în căutarea locurilor de muncă să participe la târgurile dedicate acestora, indiferent cât de mari sau mici sunt sau de localitatea sau regiunea în care sunt organizate, pentru că atunci au șansa să stea față în față cu persoana din departamentul de recrutare sau de la HR, de la firma respectivă și, ulterior, după ce au stat de vorbă și vor vedea ce își dorește firma de la angajați, se pot duce acasă să își personalizeze CV-ul și să candideze pentru postul pe care îl doresc. Pe lângă faptul că au deschis deja un canal de comunicare și interacțiune”, este recomandarea lui Gabriel M. Chicioreanu.