Ce joburi au românii care câștigă 10.000 de lei pe lună. „Am tras 4 ani ca măgarul la căruță”

O discuție pe cunoscuta platformă Reddit despre românii care câștigă 10.000 de lei pe lună a dat naștere la sute de comentarii și exemplificări ale celor care au acest venit net.

Discuția a fost lansată pe grupul de Reddit roFrugal, ce are peste 51.000 de membri.

„O întrebare pentru persoanele care câștigă în jur de 10000 lei în România: ce joburi aveți? Și câtă experiență / vechime aveți în domeniul în care profesați?”, a scris un utilizator pe grupul respectiv. Și, pornind de la această întrebare, au apărut numeroase comentarii și exemplificări, unele dintre ele extrem de detaliate.

„10 ani xp, marketing, servicii, nu produse. Am schimbat compania in februarie si am sărit de la 8.500 lei la 10.500 lei, urmând ca din mai să urc la 11.700 lei + bonusuri. Am băgat 3 ani de presa înainte de marketing si asta m-a ajutat. Apoi am învățat PPC, am citit câteva cărți de marketing... și am avut o poziție, timp de 4 ani, în care am tras ca măgarul la căruță (eu centram, eu dădeam cu capu). A fost greu, dar am învățat cam totul (inclusiv organizare de evenimente offline, cursuri online/webinarii, aspecte legale). Nu cred că e neapărat noroc. Networking-ul ajută mult”, a scris pe grupul de reddit un utilizator.

O altă persoană a precizat că a ajuns să câștige 10.000 lei net în fiecare lună fără bonusuri lucrând pe zona de suport administrativ și tehnic la un studio de videochat.

„Acum 2-3 ani, când făceam sub 20-25.000 lei lunar eram trist”

Iată ce a scris utilizatorul Due-Geologist2678 privind domeniul din care câștigă lunar peste 10.000 de lei: „Tâmplărie PvC, 3-4 zile pe săptămână in regim propriu. Fac undeva în jur de 10-12.000 lei lunile astea de iarnă. Vara și toamna dublu. Merge tot mai prost. Acum 2-3 ani când făceam sub 20-25.000 lei lunar eram trist, acum nu mai prea pot ajunge la sumele astea nici vara. Să mai precizez că mai am 2 băieți angajați alături de care lucrez cot la cot, pe care îi plătesc cu aproximativ 7-8.000 lei lunar. Oricum vremurile bune s-au dus. În 2019-2020 aveam luni cu profit cât fac acum în jumătate de an”.

Un alt utilizator de pe Reddit a dezvăluit că are un salariu de aproape 10.000 de lei pe lună lucrând la o bancă, având în plus mașină de serviciu, bonuri de masă, bonusuri trimestriale și anuale, totul la o experiență de 15 ani.

Un bărbat care lucrează în marketing, având 8 ani experiență, a spus și el că are salariu de peste 10.000 lei lunar, la care se adaugă bonus anual 1-2 salarii în funcție de rezultate, plus acțiuni de câteva zeci de mii de euro.