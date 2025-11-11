search
Marți, 11 Noiembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Alegeri Primăria București 2025

Exclusiv Băluță, despre conflictul cu Nicușor Dan pe tema planșeului de la Piața Unirii: „A fost o discuție constructivă, nu o ceartă ieftină”

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a venit marți, 11 noiembrie, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre conflictul avut pe tema planșeului Unirii cu fostul primar general al Capitalei și actual președinte al României, Nicușor Dan.

Daniel Băluță și Nicușor Dan FOTO Inquam Photos / George Călin
Daniel Băluță și Nicușor Dan FOTO Inquam Photos / George Călin

„Cred că e bine să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Finalitatea acestei dispute este aceea că astăzi lucrurile se derulează conform graficului, că autorizația a fost semnată de primarul Nicușor Dan, toate bazele și etapele pe care le-ați văzut au avut legătură cu, pe de o parte dorința primăriei sectorului 4 de a începe lucrările cât mai repede, pe de altă parte, dorința pe care Primăria Capitalei a avut-o de a se asigura că toate documentele să fie în regulă. Această discuție finalmente a fost una constructivă, soldându-se cu rezultate. Nu a fost o dispută sterilă, o ceartă ieftină între doi oameni”, a spus Daniel Băluță într-un interviu acordat Adevărul.

Potrivit edilului, „există un singur câștigător. Orașul a câștigat din această dispută. Nu a fost o luptă a vanităților. Nimeni nu a făcut lucru ăsta pentru aplauze, ci fiecare a avut modul lui de a exprima ceea ce conștiința îi dictează. Pe de o parte urgența și pe de altă parte dorința de a se asigura că toate documentele sunt în concordanță și în conformitate cu așteptările”.

El a comentat și afirmația fostului șef de stat Traian Băsescu, care a spus că „acei bani ar fi trebuit să fie dați către Primăria Capitalei, nu către o primăria de sector”.

„Cu tot respectul pentru domnul Traian Băsescu, este o eroare și dânsul este sigur în cunoștință de cauză vis-a-vis de acest aspect. Banii respectivi nu reprezintă polul și centrul acestei discuții”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

El a explicat că problema reală ține de modul în care au fost derulate lucrările și colaborarea între instituții: „Problema de fond a fost următoarea și cronologia este următoarea. Prima dată, Primăria Municipiului București a dat în administrare întreaga zonă primăriei Sectorului 4 și avea două componente. Pe de o parte planșeul Unirii, pe de altă parte Pasajul Unirii. Pasajul Unirii, dacă vă aduceți aminte, avea niște meșuri pe el, a și luat foc o mașină. Noroc că a luat foc după ce am reușit să montăm și ventilatoare, și să îndepărtăm și meșurile respective. Înălțimea este o chestiune care nu se poate modifica.”

„Am pus în siguranță pasajul, după care am început lucrul la documentația pentru planșeul Unirii. Am finalizat documentația, ne-am adresat din nou Guvernului României, în mandatul domnului Ciucă, și a primit finanțarea această lucrare a bucureștenilor printr-o ordonanță de urgență și a fost introdusă în programul Anghel Saligny”, a precizat edilul.

Băluță a subliniat că banii nu au fost alocați întâmplător, ci în urma unei colaborări eficiente între instituții: „Deci, nu Sectorul 4 a primit aleator banii, că nu a stat cu mâna întinsă în fața nimănui. Este un exemplu de colaborare și cooperare între Primăria Municipiului București, condusă la vremea aceea de domnul Nicușor Dan, și Sectorul 4. Am primit această lucrare tocmai pentru că echipa pe care o aveam avea o expertiză deosebită în realizarea rapidă a documentelor. A fost un exemplu de colaborare eficientă care a avut ca beneficiar bucureștenii.”

„Și domnul Nicușor Dan s-a purtat impecabil din punctul acesta de vedere, și astăzi finalitatea este următoarea: se lucrează la plan și am pus în siguranță pasajul. Nu a fost singura lucrare. V-am spus despre nodul intermodal, despre exproprierile făcute. Toate lucrurile astea au venit la momentul acela într-un pachet de hotărâri de Consiliul General”, a adăugat primarul.

Interviul complet poate fi citit aici.

