Drulă propune o singură administrație pentru Capitală: „Dacă New Yorkul poate fi condus de o singură primărie, cred că poate și Bucureștiul”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat că Bucureștiul ar trebui condus de o singură administrație, argumentând că actualul sistem, cu șase sectoare și primării separate, este ineficient și generează „haos urbanistic”.

„Dacă New Yorkul, care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul, poate fi condus de o singură primărie și un singur primar, cred că poate și Bucureștiul. Părerea mea este că împreună cu Ilfovul ar putea, dar asta ar însemna o reformă mai amplă. Și acest argument nu stă în picioare”, a declarat Drulă, în cadrul interviurilor Adevărul.

Candidatul USR a explicat că o parte din atribuțiile actuale ale sectoarelor, în special cele de urbanism, ar trebui transferate la nivel central, pentru a exista o viziune coerentă asupra dezvoltării Capitalei.

„Sigur, putem transfera departamentele de urbanism de la sector, să putem discuta despre organigrame, putem discuta despre chestiuni tehnice și cum se implementează acestea. E în Parlament, în discuții codul urbanismului în aceste zile. și acolo se va vedea”, a precizat Drulă.

Acesta a reamintit că referendumul pentru reorganizarea administrativă a Capitalei a fost susținut anul trecut doar de USR, împreună cu PMP și Forța Dreptei. „Cred că avem o legitimitate de a continua acest program”, a subliniat el.

Totodată, Cătălin Drulă a transmis că nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Ciprian Ciucu, precizând că dorește să ducă mai departe proiectul USR.

Toate declarațiile au fost făcute în cadrul interviurilor Adevărul. Toate subiectele discutate pot fi citite aici.