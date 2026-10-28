Un sărut între două fete într-un desen animat a stârnit controverse în România. „Acum trebuie să îi explic copilului”

Un român a stârnit o dezbatere aprinsă pe Facebook după ce a criticat o scenă din serialul de animație „Jurassic World: Tabăra cretacică”, disponibil pe Netflix, în care două personaje feminine se sărută. Bărbatul susține că momentul nu este potrivit pentru copii și că a fost pus în situația de a-i explica fiicei sale de nouă ani ce a văzut. Postarea a atras numeroase reacții, împărțind utilizatorii între cei care îi dau dreptate și cei care consideră că astfel de discuții fac parte din educația copiilor.

„Jurassic World: Tabăra cretacică” Foto: Netflix

Serialul, care urmărește aventurile unor adolescenți pe o insulă populată de dinozauri, are cinci sezoane și este încadrat de Netflix România în categoria de vârstă 10+.

Într-o postare publicată pe Facebook, Dan Paul povestește că fiica sa urmărea episodul nouă din ultimul sezon atunci când a apărut scena care l-a revoltat.

„Astăzi, când urmărea episodul 9 din sezonul 5, am asistat la o scenă care m-a lăsat bujbe. O scenă lesbi, într-un serial din categoria KIDS, cu rating 10+”, a scris acesta.

Bărbatul critică includerea personajelor LGBTQ+ în producțiile cinematografice și consideră că astfel de momente nu ar trebui să apară în filmele destinate copiilor.

„Acum trebuie să îi explic Ilincăi, pentru că m-a întrebat «de ce s-au pupat fetele alea pe gură»”, a continuat acesta, nemulțumit că, în loc să discute cu fiica sa despre dinozauri, trebuie să abordeze subiectul relațiilor între persoane de același sex.

Părinții, împărțiți în două tabere

Postarea a stârnit reacții puternice, inclusiv din partea unor părinți care susțin că au trecut prin situații asemănătoare. Unii consideră că scenele romantice dintre persoane de același sex nu ar trebui incluse în producțiile destinate copiilor, în timp ce alții spun că asemenea momente pot fi explicate fără dificultate.

„Eu cred că trebuie să ne întoarcem puțin la valorile cu care am fost crescuți. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu a lăsat femeia și bărbatul să fie împreună, să întemeieze o familie și să crească copii. Eu cred în această rânduială și nu sunt de acord cu prezentarea sărutului între persoane de același sex în desenele animate destinate copiilor”, a comentat o utilizatoare.

O altă femeie a povestit că a renunțat la abonamentul Netflix, nemulțumită de conținutul unor producții pentru adolescenți: „Eu am renunțat la Netflix tocmai din cauza asta. Chiar și filmele pentru adolescenți sunt cu tente LGBTQ. Unele chiar cu scene explicite. Nu am nimic cu ei, dar nu pot la orice film pe care aș vrea să-l urmăresc să văd asta. Am preferat să renunț la abonament.”

Au existat și comentarii care au pus problema prezenței scenelor romantice în animațiile pentru copii, indiferent de orientarea sexuală a personajelor.

„Eu nu înțeleg de ce sunt scene cu oameni care se sărută în desene pentru copii. Indiferent de sexul personajelor”, a scris o utilizatoare.

În schimb, alți comentatori au considerat că reacția bărbatului este exagerată și că părinții ar trebui să discute deschis cu cei mici despre diversitatea relațiilor.

„Ok, o să te cred și o să presupun că ești sincer și postul tău e despre cum îi spui unui copil că există persoane gay. Îi spui exact asta, există în lumea asta oameni care sunt atrași de oameni de același sex”, a comentat un utilizator.

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Acesta a continuat explicând că părinții trebuie să abordeze, treptat, și alte subiecte sensibile, precum menstruația, sexualitatea, consimțământul și recunoașterea abuzurilor, folosind explicații adaptate vârstei copiilor.

O mamă a povestit că fiica sa, în vârstă de 11 ani, urmărește aceeași serie fără să fie surprinsă de apariția personajelor LGBTQ+, deoarece au discutat anterior despre acest subiect în familie. „Nu este șocată sau surprinsă de scene LGBTQ și știi de ce? Pentru că am vorbit cu ea. EU, părintele de la care trebuie să primească toate informațiile, cu atât mai mult pe cele legate de subiecte controversate sau sensibile”, a explicat aceasta.

Un alt comentator a atras atenția asupra diferenței dintre generații. „Și eu am două fete și, când vorbesc cu ele, îmi dau seama ce «bătrân» sunt și, crede-mă, mă chinui să țin pasul”, a scris acesta, adăugând că tinerii au o mentalitate diferită, pe care o consideră mai empatică și mai permisivă.

Controversa a ajuns și în presa internațională. Ce a spus creatorul serialului

Scena care a provocat discuții în România a fost difuzată pentru prima dată în iulie 2022, dar a revenit în atenția publicului internațional în octombrie 2025, când mai multe organizații conservatoare și personalități publice au criticat Netflix.

Potrivit publicației britanice The Independent, Lila Rose, fondatoarea organizației americane Live Action, a distribuit pe platforma X secvența dintre Yaz și Sammy, acuzând Netflix că promovează relațiile între persoane de același sex în producțiile destinate copiilor. „Netflix folosește un desen animat pentru copii, «Jurassic World: Tabăra cretacică», pentru a promova relațiile sexuale între persoane de același sex și agenda LGBTQ. Aceasta este o îndoctrinare sexuală evidentă a copiilor nevinovați. Boicotați Netflix,” a transmis aceasta, într-o postare în care a criticat ceea ce a numit agenda LGBTQ a platformei.

Zack Stentz, care a dezvoltat conceptul serialului și a fost producător consultant, a respins acuzațiile, explicând că intenția echipei nu a fost să impună publicului anumite convingeri.

„Nimeni nu încerca să impună nimic spectatorilor. Încercam doar să prezentăm întreaga diversitate a experienței umane, care include și relațiile între persoane de același sex. Atât”, a transmis acesta pe X.

Stentz a revenit ulterior cu un mesaj adresat părinților conservatori, explicând că valorile pe care a dorit să le transmită prin serial sunt curajul, prietenia și grija față de ceilalți.

Controversa a fost alimentată și de Elon Musk, care a susținut public boicotarea Netflix pe fondul nemulțumirilor legate de reprezentarea personajelor LGBTQ+ în producțiile pentru copii.

Discuțiile au ajuns inclusiv în presa irlandeză. Publicația The Journal a verificat, în octombrie 2025, afirmațiile unui comentator care susținea că serialul ar prezenta o scenă sexuală între persoane de același sex. Jurnaliștii au constatat că secvența este, în realitate, un sărut scurt între două personaje feminine, fără nuditate sau activitate sexuală explicită.

Astfel, episodul lansat în urmă cu patru ani continuă să provoace reacții și să readucă în discuție limitele conținutului destinat copiilor, reprezentarea diversității în animații și rolul părinților în explicarea relațiilor umane.