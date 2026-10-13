 Un român, mama și mătușa sa, arestați în Austria după moartea unui tânăr. I-ar fi vândut plasturi cu fentanil | adevarul.ro
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Un român, mama și mătușa sa, arestați în Austria după moartea unui tânăr. I-ar fi vândut plasturi cu fentanil

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Un român în vârstă de 38 de ani, mama sa și mătușa acestuia au fost arestați în Austria, într-un dosar privind traficul cu plasturi cu fentanil, un opioid puternic folosit în tratarea durerilor severe.

plasturi fentanil foto 3B Scientific jpg
Foto: 3B Scientific

Potrivit publicației austriece Kronen Zeitung, ancheta a fost declanșată după ce un tânăr de 29 de ani din Linz, în landul Austria Superioară, a murit în urma unei supradoze cu fentanil, în iulie 2026.

Polițiștii au urmărit traseul plasturilor folosiţi ca drog, care ar fi fost obținuți pe bază de prescripții medicale și apoi vânduți pentru profit, în afara circuitului legal.

Cercetările au dus, în cele din urmă, la românul în vârstă de 38 de ani, mama sa, în vârstă de 54 de ani, mătușa sa, de 62 de ani, și un bărbat de 29 de ani, tot din Linz, toţi patru fiind în prezent arestaţi sub suspiciunea că ar fi vândut, în timp, aproximativ 1.000 de plasturi cu fentanil.

Autoritățile încearcă să stabilească modul în care au obţinut şi distribuit drogurile, precum și contribuția fiecăruia dintre cei patru.

Fentanilul este un opioid sintetic utilizat în medicină, mai ales în oncologie, pentru tratarea durerilor severe, inclusiv sub formă de plasturi care eliberează treptat substanța activă prin piele. Folosit necorespunzător, poate provoca o supradoză fatală, deoarece încetinește respirația și, în cazurile grave, o poate opri.

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