Trump a semnat un ordin executiv prin care desemnează fentanilul drept armă de distrugere în masă

Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care desemnează fentanilul drept armă de distrugere în masă, oferind astfel guvernului american autoritate legală suplimentară în eforturile sale de combatere a traficului de droguri sintetice. Desemnarea ar putea avea un impact majore asupra politicii SUA în raport cu China, precum și asupra consolidării forțelor militare ale administrației Trump în emisfera vestică, relatează Politico.

Ordinul executiv citează letalitatea drogului, care ucide zeci de mii de americani în fiecare an, dar și faptul că grupurile criminale transnaționale pe care administrația Trump le-a desemnat drept organizații teroriste străine folosesc veniturile din vânzarea de fentanil pentru a finanța activități ce subminează securitatea națională a SUA.

„Nicio bombă nu face ceea ce face (acest drog): 200.000 până la 300.000 de oameni mor în fiecare an”, a spus el.

Potrivit Centrului american de Controlul şi Prevenţia Bolilor (CDC), numărul total al deceselor prin supradoză în Statele Unite, în 2024, a fost de 80.391, dintre care aproximativ 48.000 din cauza unor opioide de sinteză.

Vorbind în Biroul Oval în timp ce semna ordinul, președintele american a sublinit că volumul de droguri care intră în SUA pe cale maritimă a scăzut cu 94%. Trump a adăugat că fluxurile de droguri reprezintă „o amenințare militară directă pentru Statele Unite ale Americii”.

„Producţia şi distribuirea fentanilului, în principal prin intermediul reţelelor criminale organizate, ne ameninţă securitatea naţională şi alimentează anarhia” pe continentul american şi „la frontierele noastre” se arată în decret.

Administrația a alocat resurse considerabile combaterii fentanilului, ca parte a eforturilor de a securiza granița SUA cu Mexicul. Înalți oficiali ai administrației au susținut că limitele stricte privind imigrația și măsurile de securitate la frontieră impuse de Trump au dus la o scădere a consumului intern de fentanil.

„Cu o frontieră sigură, vieți sunt salvate în fiecare zi, traficul sexual a scăzut vertiginos, fentanilul a scăzut vertiginos”, a declarat luni Tom Homan, țarul frontierelor.

Un ordin fără precedent, dar care a mai fost dezbătut

Clasificarea unui narcotic drept armă de distrugere în masă este o acțiune prezidențială aproape fără precedent, însă au mai existat dezbateri publice privind o astfel de desemnare. Administrația Biden s-a confruntat cu presiuni din partea unui contingent bipartizan de procurori generali pentru a clasifica fentanilul drept armă de distrugere în masă. Acest drog, chiar și în cantități mici, este suficient de puternic pentru a ucide un număr mare de oameni foarte rapid în caz de supradoză.

Drogul sintetic, care are unele utilizări farmacologice legale limitate, ajunge în Statele Unite în mare parte via Mexic, unde cartelurile drogurilor fabrică fentanil folosind „substanțe chimice precursoare” importate din China.

Implicații

Producția de fentanil este în plină expansiune în regiunea Triunghiului de Aur din Asia de Sud-Est, ce include Laos, Myanmar și Thailanda. Fentanilul poate fi produs cu ușurință în laboratoare improvizate, ceea ce sporește provocarea cu care s-au confruntat autoritățile în eradicarea producției în interiorul granițelor lor.

În paralel, administrația Trump a acuzat cartelurile care operează în Venezuela că face trafic cu fentanil în Statele Unite, oferind astfel o justificare pentru utilizarea forței letale împotriva unor presupuse nave de trafic de droguri din Marea Caraibelor. Venezuela, considerată un centru pentru traficul de cocaină, nu este considerată un contribuitor major la traficul global de fentanil.

Momentul desemnării este frapant, pe măsură ce se înmulțesc speculațiile conform cărora SUA urmează să efectueze atacuri terestre împotriva unor obiective terestre legate de traficul de droguri pe teritoriul venezuelean. Aceste atacuri sunt parte a campaniei SUA de presiune împotriva președintelui venezuelean, Nicolás Maduro de a renunța la putere.

Desemnarea fentanilului drept armă de distrugere în masă ar oferi SUA o justificare legală suplimentară pentru a folosi forța militară împotriva Venezuelei.

SUA au lansat anterior atacuri militare împotriva cartelurilor de droguri columbiene și mexicane și este de așteptat ca, în cele din urmă, SUA să își mute atenția de la Venezuela către amenințările din partea grupurilor din aceste țări.