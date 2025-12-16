search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump a semnat un ordin executiv prin care desemnează fentanilul drept armă de distrugere în masă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care desemnează fentanilul drept armă de distrugere în masă, oferind astfel guvernului american autoritate legală suplimentară în eforturile sale de combatere a traficului de droguri sintetice. Desemnarea ar putea avea un impact majore asupra politicii SUA în raport cu China, precum și asupra consolidării forțelor militare ale administrației Trump în emisfera vestică, relatează Politico.

Donald Trump a desemnat fentanilul drept armă de distrugere in masa FOTO EPA-EFE
Donald Trump a desemnat fentanilul drept armă de distrugere in masa FOTO EPA-EFE

Ordinul executiv citează letalitatea drogului, care ucide zeci de mii de americani în fiecare an, dar și faptul că grupurile criminale transnaționale pe care administrația Trump le-a desemnat drept organizații teroriste străine folosesc veniturile din vânzarea de fentanil pentru a finanța activități ce subminează securitatea națională a SUA.

„Nicio bombă nu face ceea ce face (acest drog): 200.000 până la 300.000 de oameni mor în fiecare an”, a spus el.

Potrivit Centrului american de Controlul şi Prevenţia Bolilor (CDC), numărul total al deceselor prin supradoză în Statele Unite, în 2024, a fost de 80.391, dintre care aproximativ 48.000 din cauza unor opioide de sinteză.

Vorbind în Biroul Oval în timp ce semna ordinul, președintele american a sublinit că volumul de droguri care intră în SUA pe cale maritimă a scăzut cu 94%. Trump a adăugat că fluxurile de droguri reprezintă „o amenințare militară directă pentru Statele Unite ale Americii”.

„Producţia şi distribuirea fentanilului, în principal prin intermediul reţelelor criminale organizate, ne ameninţă securitatea naţională şi alimentează anarhia” pe continentul american şi „la frontierele noastre” se arată în decret.

Administrația a alocat resurse considerabile combaterii fentanilului, ca parte a eforturilor de a securiza granița SUA cu Mexicul. Înalți oficiali ai administrației au susținut că limitele stricte privind imigrația și măsurile de securitate la frontieră impuse de Trump au dus la o scădere a consumului intern de fentanil.

„Cu o frontieră sigură, vieți sunt salvate în fiecare zi, traficul sexual a scăzut vertiginos, fentanilul a scăzut vertiginos”, a declarat luni Tom Homan, țarul frontierelor.

Un ordin fără precedent, dar care a mai fost dezbătut

Clasificarea unui narcotic drept armă de distrugere în masă este o acțiune prezidențială aproape fără precedent, însă au mai existat dezbateri publice privind o astfel de desemnare. Administrația Biden s-a confruntat cu presiuni din partea unui contingent bipartizan de procurori generali pentru a clasifica fentanilul drept armă de distrugere în masă. Acest drog, chiar și în cantități mici, este suficient de puternic pentru a ucide un număr mare de oameni foarte rapid în caz de supradoză.

Drogul sintetic, care are unele utilizări farmacologice legale limitate, ajunge în Statele Unite în mare parte via Mexic, unde cartelurile drogurilor fabrică fentanil folosind „substanțe chimice precursoare” importate din China.

Implicații

Producția de fentanil este în plină expansiune în regiunea Triunghiului de Aur din Asia de Sud-Est, ce include Laos, Myanmar și Thailanda. Fentanilul poate fi produs cu ușurință în laboratoare improvizate, ceea ce sporește provocarea cu care s-au confruntat autoritățile în eradicarea producției în interiorul granițelor lor.

În paralel, administrația Trump a acuzat cartelurile care operează în Venezuela că face trafic cu fentanil în Statele Unite, oferind astfel o justificare pentru utilizarea forței letale împotriva unor presupuse nave de trafic de droguri din Marea Caraibelor. Venezuela, considerată un centru pentru traficul de cocaină, nu este considerată un contribuitor major la traficul global de fentanil.

Momentul desemnării este frapant, pe măsură ce se înmulțesc speculațiile conform cărora SUA urmează să efectueze atacuri terestre împotriva unor obiective terestre legate de traficul de droguri pe teritoriul venezuelean. Aceste atacuri sunt parte a campaniei SUA de presiune împotriva președintelui venezuelean, Nicolás Maduro de a renunța la putere.

Desemnarea fentanilului drept armă de distrugere în masă ar oferi SUA o justificare legală suplimentară pentru a folosi forța militară împotriva Venezuelei.

SUA au lansat anterior atacuri militare împotriva cartelurilor de droguri columbiene și mexicane și este de așteptat ca, în cele din urmă, SUA să își mute atenția de la Venezuela către amenințările din partea grupurilor din aceste țări.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vremea se răcește. Când apar lapovița și ninsoarea? ANM, pentru Gândul: „Temperaturi ceva mai scăzute, totul se schimbă foarte repede, de la o zi la alta”
gandul.ro
image
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
mediafax.ro
image
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv
fanatik.ro
image
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
digisport.ro
image
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Un gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea mult
observatornews.ro
image
EA e femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Motivul pentru care supermarketurile din România nu au ferestre. Vei privi altfel magazinele de acum
playtech.ro
image
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au adus acuzații fără precedent: „I-a iritat!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani care s-a stins subit după un majorat. Familia se pregătește să-l conducă pe ultimul drum: „Zbor lin spre îngeri!”
kanald.ro
image
De ce nu e bine să lași încărcătorul telefonului în priză tot timpul...
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolaescu, se tratează. A luat drumul farmaciilor ieftine în rând cu pensionarii FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu
click.ro
image
Survivor România 2026. Vedete total neașteptate pe lista celor care vor pleca în jungla din Dominicană
click.ro
image
Preparatul ce nu lipsește de Crăciun de pe masa Iuliei Vântur, chiar dacă nu are timp de gătit: „Ca să gătești, trebuie să stai acasă” Ce va face de Sărbători?
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Cliff Richards foto Profimedia jpg
Suferința lui Cliff Richards de Sărbători. Apelul disperat pe care îl face cântărețul de 85 de ani
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?