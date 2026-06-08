Medicul rezident găsit mort în Spitalul Floreasca și-ar fi administrat fentanil

Medicul rezident în anul V care a fost găsit mort, sâmbătă după-amiază, într-o toaletă a Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București, își administrase fentanil. Colegii au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Medicul Alexandru Neacșu, care a murit sâmbătă, la Spitalul Universitar din Capitală, și-ar fi administrat, potrivit unor surse din anchetă, fentanil, un analgezic opioid sintetic extrem de puternic, de aproximativ 50-100 de ori mai potent decât morfina, utilizat legal în medicină pentru anestezie și gestionarea durerilor cronice severe.

Medicul era în ultimul an de rezidențiat și urma să lucreze la Spitalul din Giurgiu.

Acesta intrase în gardă încă de dimineață, iar alarma a fost dată după ce colegii au observat că nu mai răspunde, după ce a intrat în toaletă.

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat.

Potrivit colegilor, medicul era apreciat profesional și nu ridicase anterior semne de întrebare privind comportamentul său. Acesta era căsătorit tot cu o doctoriță și împreună aveau doi copii mici, ambii cu vârste de până la trei ani.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.