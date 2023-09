Un proprietar Airbnb din Brașov cere unui turist despăgubiri de 1.500 de lei: „Acolo a curs apă de ani de zile”

După o vacanță reușită, un român s-a trezit cu o surpriză extrem de neplăcută, la o săptămână după ce a ajuns acasă. Omului i-a venit nota de plată pentru o stricăciune pe care susține că nu ar fi cauzat-o. El susține că respectiva defecțiune exista, însă nu i-a dat importanță.

A ignorat o defecțiune existentă la cazare, iar acum este bun de plată. Este povestea unui român, care și-a petrecut un sejur de trei nopți la Brașov. El a povestit, pe grup de Facebook, în care oamenii cer sfaturi, în special de la avocați, modul în care este acuzat pe nedrept, atât de proprietarul vilei în care a stat, cât și de cunoscuta platformă Airbnb.

Mai precis, el a relatat cum gazda îl acuză că ar fi lăsat apa de la duș să curgă încontinuu. Nu a venit cu vreo factură drept dovadă a acestei afirmații, ci cu faptul că tocul ușii este umflat. Turistul spune că a observat acest lucru încă de cum a ajuns la cazare, dar nu l-a interesat.

„Acum o lună am fost într-un sejur de trei seri la Brașov. Totul bine, singura observație a fost că ușa de la baie nu se închidea că tocul ușii era puțin umflat. La o săptămână după întoarcere mă trezesc cu o sesizare pe platforma Airbnb făcută de gazdă în care mă acuză că am lăsat apa de la duș să curgă încontinuu, ceea ce a determinat (din perspectiva ei) umflarea și deteriorarea tocului de la ușă. Mi se cerea să plătesc 1.500 de lei. Am contestat această decizie, motivând problemele de la fața locului, precum și sesizarea la o săptămână distanță, care din perspectiva mea este târziu. În urma contestației și analizei făcute de Airbnb mi se impută suma de 1400 de lei fără dovada unei facturi și fără să admită că acel bun era deja într-o stare fizică uzată. Ce aș putea face în această situație?”, a întrebat bărbatul, pe grupul Sfaturi de la avocați.

Sfătuit să nu plătească nimic

Postarea a strâns numeroase comentarii, cineva spunând chiar că nu este prima de acest fel.

„Nu faceți nimic, nu plătiți nimic. AIRBNB nu e instanță de judecată, să fie sănătoși, și ei și proprietarii. AIRBNB e o platformă online care găzduiește anunțurile - ofertele diverselor pensiuni-spații de cazare, similar emag, să zicem, sau similar amazon, doar că "vând" servicii diferite. Proprietarii locului de cazare să deschidă acțiune în instanță, pentru a recupera pagubă- ușa deteriorată, asta e singură cale legală, prin care pot să va oblige a le plăti suma respectivă. Dacă instanța le dă câștig de cauza, o să trebuiască să plătiți. Ați fost cazat singur acolo, aveți și martori despre starea ușii, la sosirea dvs, aveți poze?”, a întrebat cineva

„AirBNB e serviciu de intermedieri de cazări, nu instanță de judecată. Citește și tu termenii și condițiile și vezi ce se întâmplă cu disputele între proprietari și clienți. Apoi, elimină orice card din cont astfel încât să micșorezi șansele de a-ți bloca bani”, susține o altă persoană.

Membrii grupului au remarcat, de asemenea și greșeala turistului de a nu face poze, pentru a avea dovezi ulterioare. De asemenea, ei susțin ipoteza bărbatului, întrucât, „ușa nu se umblă peste noapte”.

„Ușa nu se umflă peste noapte, acolo a curs apă de ani de zile ca să ajungă ușa așa”, a comentat cineva.

„De asta avem telefoane performante, care au camera foto/video... al meu soț e montator de mobilă, a plătit stricăciunile clienților până s-a învățat minte, acum filmează și fotografiază tot înainte să se apuce de treabă și după ce a terminat... în fiecare loc unde există și cea mai mică neregulă, faci fotografii și filmezi, sesizezi proprietarul să vadă că nu ai fost tu de vină și păstrezi în telefon că se salvează cu dată și ora... nu știu dacă are ce să îți facă că nu are dovezi că ai fost tu de vină, dar să îți fie învățătură de minte”, a mai povestit o femeie.

„De aia când mergi undeva să te cazezi fă poze la intrare sau chiar filmare ... apoi la predare îi arăți dovadă cum ai găsit când ai intrat și îi închizi gura. Nu e primul caz postat de genul”, este un alt comentariu.