 Un mare oraș din România rămâne fără apă după ce nivelul Dunării a scăzut dramatic. Intervenție strategică pentru evitarea unei crize | adevarul.ro
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Video Un mare oraș din România rămâne fără apă după ce nivelul Dunării a scăzut dramatic. Intervenție strategică pentru evitarea unei crize

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Un mare oraș din România rămâne fără apă timp de 24 de ore, pe fondul nivelului dramatic de scăzut al Dunării. Autoritățile fac o intervenție strategică pentru a preveni o posibilă criză de apă și pentru a asigura o sursă alternativă de alimentare.

sursa video: Apă Canal/FB

Este vorba despre orașul Galați, unde Apa Canal Galați realizează, în regim de urgență, o lucrare menită să protejeze continuitatea alimentării cu apă pentru aproximativ jumătate din populația orașului. Intervenția are loc în perioada 12 august 2026, ora 08.00 – 13 august 2026, ora 08.00 și presupune oprirea Stației de tratare și pompare Uzina de Apă.

Galațiul își pregătește o sursă alternativă de apă

Nivelul scăzut al Dunării crește riscul ca funcționarea Prizei Dunării să fie afectată. În prezent, Uzina de Apă este alimentată exclusiv prin conducta magistrală Dn1200 mm, firul 4, de la Priza Dunării.

„Intervenția constă în cuplarea conductei magistrale de legătură Dn800mm (1,3 km) la magistrala Dn1200mm – firul 4 apă brută de la Priza Dunării, creând astfel posibilitatea alimentării Uzinei de Apă și din sursa de adâncime, respectiv din magistrala Dn1000mm Șerbești–Filești. Prin punerea în funcțiune a acestei conexiuni, operatorul va dispune de o alternativă la alimentarea cu apă brută a Uzinei de apă, esențială în eventualitatea în care scăderea în continuare a nivelului Dunării ar afecta sau ar împiedica funcționarea optimă a Prizei Dunării. În acest moment, Uzina de apă este alimentată exclusiv prin conducta magistrala Dn1200mm (firul 4) de la Priza Dunării”, a transmis compania.

Noua conexiune va permite alimentarea Uzinei de Apă și din sursa de adâncime, prin magistrala Dn1000 mm Șerbești–Filești.

Apa Canal Galați cuplează o conductă magistrală la sistemul existent FOTO: FB
Apa Canal Galați cuplează o conductă magistrală la sistemul existent FOTO: FB

Practic, Galațiul va avea o alternativă la alimentarea exclusivă cu apă brută din Dunăre. Soluția este considerată esențială în cazul în care nivelul fluviului va continua să scadă și va afecta funcționarea normală a Prizei Dunării.

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Pentru realizarea lucrărilor, alimentarea cu apă potabilă este oprită în șapte cartiere și în zonele adiacente. Sunt afectate Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21 și D. Cantemir.

De asemenea, întreruperea vizează tronsonul din cartierul Siderurgiștilor Vest, între Inel Rocadă și strada Gheorghe Doja, precum și agenții economici din zona IVAS – Trecere BAC.

Apa Canal precizează că sunt afectați consumatori casnici, blocuri, agenți economici, instituții, unități școlare și spitalicești.

Cisterne în trei zone din oraș

Pe durata întreruperii, Apa Canal Galați pune la dispoziție cisterne cu apă în trei puncte din oraș: parcarea Sălii Sporturilor; sensul giratoriu de pe strada Oțelarilor – capăt tramvai, în zona Hotel Magnus; strada Gheorghe Asachi, la intersecția cu strada Prelungirea Brăilei.

Pentru situații speciale poate fi solicitată și o cisternă mobilă. Cererile pot fi făcute la Dispeceratul Apa Canal, la numerele 0236.463294 și 0236.473380, interior 133.

Operatorul le recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii.

Apa Canal Galați subliniază că oprirea nu este provocată de o avarie, ci este necesară pentru realizarea unei lucrări strategice. Prin noua conexiune, operatorul urmărește să reducă dependența de Priza Dunării și să asigure o soluție de rezervă pentru alimentarea cu apă brută a Uzinei de Apă.

„Suntem conștienți de disconfortul pe care această întrerupere temporară îl generează pentru consumatori. Este însă o intervenție absolut necesară acum, pentru a proteja continuitatea alimentării cu apă a municipiului Galați într-un moment în care condițiile Dunării impun acțiune și prevenție”, transmite Apa Canal Galați.

Oprirea alimentării este programată să se încheie joi, 13 august, la ora 08.00, după finalizarea intervenției.

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