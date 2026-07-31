 Alertă în Ungaria: Centrala nucleară de la Paks ar putea rămâne închisă săptămâni întregi din cauza nivelului scăzut al Dunării | adevarul.ro
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Alertă în Ungaria: Centrala nucleară de la Paks ar putea rămâne închisă săptămâni întregi din cauza nivelului scăzut al Dunării

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Premierul ungar Peter Magyar a anunțat vineri, 31 iulie, că centrala nucleară Paks din Ungaria ar putea rămâne închisă timp de săptămâni întregi, în contextul în care se estimează că nivelul apei Dunării va rămâne prea scăzut pentru ca aceasta să funcționeze în condiții de siguranță.

Centrala nucleară Paks/FOTO: Profimedia
Centrala nucleară Paks/FOTO: Profimedia

Cele patru reactoare ruseşti ale centralei funcţionează la mai puţin de 50% din capacitatea lor combinată de 2 gigawaţi şi se preconizează că vor fi oprite complet luni, 3 august, întrucât se estimează că nivelul apei Dunării va scădea şi mai mult, scrie News.ro.

Magyar a explicat că centrala nucleară funcţionează la o capacitate redusă de aproximativ 940 de megawaţi, din cauza nivelului record de scăzut al apei din Dunăre.

Acesta a mai declarat că, până vineri, nivelul apei scăzuse cu 124 de centimetri, iar la 134 de centimetri centrala trebuie oprită din motive de siguranţă. Prim-ministrul a avertizat că, potrivit previziunilor experţilor, nivelul apei ar putea scădea cu până la 144 de centimetri şi a subliniat că nu se preconizează o creştere a acestuia pe termen scurt.

Péter Magyar a avertizat că centrala nucleară Paks ar putea rămâne oprită timp de mai multe săptămâni, întrucât nivelul Dunării este prea scăzut pentru funcționarea în siguranță a reactoarelor și nu există perspective ca situația să se îmbunătățească în viitorul apropiat.

Premierul maghiar a precizat că Ungaria își poate acoperi necesarul de energie prin importuri, însă un nou val de căldură ar putea majora consumul de electricitate cu aproximativ 20% în orele de vârf, riscând să pună presiune suplimentară asupra sistemului energetic.

„Din motive de economisire a energiei, grupul TISZA solicită amânarea şedinţelor parlamentare de luni şi marţi. Iluminatul decorativ al tuturor instituţiilor aflate în administrarea statului va fi oprit cel târziu începând de luni”, a postat premierul Magyar vineri pe Facebook.

Așadar, pentru a reduce presiunea asupra reţelei electrice, Magyar şi-a reiterat apelul către marile companii industriale, inclusiv producătorii de automobile şi de baterii, de a reduce consumul de energie electrică şi de apă pentru a contribui la asigurarea securităţii energetice.

„Mă adresez marilor companii cu mesajul că aşteptăm în continuare să primim planurile lor privind opririle voluntare”, a declarat Magyar.

Compania MOL va opri unele instalații din Ungaria și își va diminua consumul de electricitate cu 40%. Totodată, fabrica de baterii Samsung SDI din Göd va reduce consumul de apă cu 50% și pe cel de energie electrică cu 10% în orele de vârf.

Situația, similară și în România

Debitele scăzute ale râurilor, în special ale Dunării, au determinat declararea stării de alertă la nivel național pe durata lunii august, în România. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nivelul apei în zona de aducțiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă a scăzut, ceea ce a dus la oprirea unui reactor.

„În prezent, debitul Dunării este de mai puțin de jumătate din valorile normale pentru această perioadă a anului. În loc de aproximativ 4.000 de metri cubi pe secundă, înregistrăm un debit de circa 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea ca acesta să scadă în zilele următoare cu încă aproximativ 100 de metri cubi pe secundă.”

O situație similară se înregistrează și în Ungaria. Ambele țări și-au redus la jumătate capacitatea de producție a energiei nucleare.Pe fondul tendinței de scădere a debitului Dunării în zilele următoare, există un risc ridicat să fie oprit și cel de-al doilea reactor.

Acest lucru ar însemna pierderea a aproximativ 20% din producția națională de energie, o producție foarte importantă, deoarece este una în bandă, inclusiv în orele de seară, când consumul crește semnificativ”, a explicat acesta.

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