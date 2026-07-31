 România apelează la Ucraina pentru alimentarea cu energie, pe fondul crizei provocate de secetă. Oana Țoiu: „Vecinii se ajută între ei” | adevarul.ro
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România apelează la Ucraina pentru alimentarea cu energie, pe fondul crizei provocate de secetă. Oana Țoiu: „Vecinii se ajută între ei”

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Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a anunțat că România va apela la energia produsă în Ucraina pentru acoperirea consumului în perioadele de vârf, după ce seceta severă și nivelul scăzut al Dunării au afectat producția internă de energie, iar Guvernul a declarat stare de alertă.

Oana Țoiu și Andrii Sîbiha au purtat discuții vineri. FOTO X Oana Țoiu
Oana Țoiu și Andrii Sîbiha au purtat discuții vineri. FOTO X Oana Țoiu

Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică purtată vineri cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, în care cei doi oficiali au discutat despre cooperarea energetică, precum și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Oana Țoiu a precizat că discuția a vizat sprijinul reciproc dintre cele două țări în actualul context energetic.

„Vecinii se ajută între ei atunci când este posibil, iar aceasta a fost tema convorbirii telefonice cu ministrul de Externe Andrii Sîbiha”, a transmis Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a explicat că i-a prezentat omologului ucrainean impactul secetei asupra sectorului energetic românesc.

„Am prezentat implicațiile secetei severe de pe Dunăre asupra producției noastre de energie nucleară și am discutat modalități de a menține alimentarea cu energie din Ucraina, pe baza capacității sale de producție nucleară și a calendarului de mentenanță”, a afirmat ministrul român de Externe.

Potrivit Oanei Țoiu, dialogul a continuat discuțiile purtate anterior între premierul interimar Ilie Bolojan și vicepremierul ucrainean Denis Șmîhal, precum și între instituțiile responsabile de domeniul energetic din cele două state.

România a declarat stare de urgență pe piața energiei

Oana Țoiu a reamintit că autoritățile române au decis vineri instituirea stării de urgență pe piața energiei, după reducerea drastică a debitului Dunării.

„România a decis astăzi instituirea stării de urgență pe piața energiei, ca urmare a secetei severe. Aceste împrejurări au impus oprirea preventivă a unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă, iar în orele de vârf vom conta și pe producția de energie din Ucraina”, a amintit Oana Țoiu.

Discuții despre atacurile Rusiei și securitatea din Marea Neagră

În cadrul convorbirii, ministra română și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina după noile atacuri lansate de Rusia asupra unor orașe ucrainene.

„În timpul convorbirii mi-am exprimat solidaritatea și compasiunea după o nouă noapte de atacuri barbare ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, soldate cu numeroase victime civile și familii întregi ucise”, a declarat Oana Țoiu.

Cei doi oficiali au discutat și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre, inclusiv despre incidentele recente din proximitatea teritoriului României.

„Am făcut un schimb de opinii privind evoluțiile de securitate din Marea Neagră, inclusiv despre incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și doborârea de către Forțele Aeriene Române a trei drone rusești în ultima săptămână”, a transmis ministra de Externe.

Oana Țoiu a avertizat că atacurile repetate asupra navelor comerciale afectează atât securitatea maritimă, cât și fluxurile economice din regiune.

„Atacurile susținute asupra navelor civile din Marea Neagră au un impact profund asupra siguranței navigației și asupra desfășurării activităților economice legitime, precum Coridorul Maritim către porturile din zona Marii Odesa și terminalul CPC care aprovizionează România cu țiței”, a conchis șefa diplomației române.

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