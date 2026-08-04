 Scafandrii intervin într-un mare oraș din România pentru a evita o criză a apei potabile. Nivelul Dunării a ajuns la cote critice | adevarul.ro
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Scafandrii intervin într-un mare oraș din România pentru a evita o criză a apei potabile. Nivelul Dunării a ajuns la cote critice

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Scafandrii au fost mobilizați la Priza Dunării din Galați pentru a menține funcțional sistemul de captare a apei, afectat de nivelul extrem de scăzut al fluviului. Operatorul Apă Canal este în alertă și monitorizează permanent situația, în condițiile în care instalația asigură apa brută necesară alimentării cu apă potabilă pentru aproximativ jumătate din populația orașului.

Scafandrii au fost mobilizați la Priza Dunării din Galați Foto:Apă Canal
Scafandrii au fost mobilizați la Priza Dunării din Galați Foto:Apă Canal

Potrivit operatorului, scăderea accentuată a nivelului fluviului a făcut ca unul dintre cele două grătare verticale de admisie să rămână deja deasupra apei.

În aceste condiții, captarea apei brute se realizează exclusiv prin singurul grătar rămas sub nivelul Dunării, ceea ce impune măsuri suplimentare pentru menținerea instalației în condiții optime de funcționare.

„Nivelul Dunării la Galați a ajuns la valori extrem de scăzute. În aceste condiții, APA CANAL Galați este în stare de alertă întrucât Priza Dunării asigură apa brută necesară alimentării cu apă potabilă pentru aproximativ jumătate din populația municipiului Galați. Scăderea accentuată a nivelului fluviului a făcut ca unul dintre cele două grătare verticale de admisie să fie deja deasupra apei. În prezent, captarea se realizează prin singurul grătar vertical rămas sub nivelul Dunării, ceea ce impune măsuri suplimentare pentru menținerea acestuia în condiții optime de funcționare”, a transmis Apă Canal Galați.

Scafandrii au fost mobilizați la Priza Dunării din Galați Foto:Apă Canal
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Scafandrii au fost mobilizați la Priza Dunării din Galați Foto:Apă Canal

Scafandrii intervin pentru decolmatarea instalațiilor

Pentru a preveni blocarea sistemului de captare, operatorul a apelat la o firmă specializată în lucrări subacvatice. 

„Scafandrii au intervenit inclusiv astăzi pentru decolmatarea și degajarea zonei grătarului și a camerei de admisie și vor continua să intervină ori de câte ori este necesar”, au precizat reprezentanții companiei.

În paralel, Apă Canal monitorizează permanent nivelul Dunării, instalațiile de captare și condițiile din zona Prizei Dunării, pentru a putea interveni rapid dacă situația se deteriorează.

Alimentarea cu apă este menținută, dar riscurile cresc

În prezent, alimentarea cu apă a municipiului Galați nu este afectată, însă operatorul avertizează că o continuare a scăderii nivelului fluviului ar putea pune în pericol funcționarea Prizei Dunării în perioada următoare.

„În acest moment, alimentarea cu apă a municipiului Galați este menținută. Totuși, dacă Dunărea nu se stabilizează și tendința de scădere continuă, riscul de afectare a funcționării Prizei Dunării va crește semnificativ în a doua parte a lunii august. APA CANAL Galați depune toate eforturile tehnice și operaționale pentru menținerea în siguranță a captării și pentru asigurarea continuității alimentării cu apă a gălățenilor”, au transmis reprezentanții societății.

Nivelele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare, iar tendința de scădere a nivelelor în zona Cernavodă a fost stopată, a transmis Apele Române. 

Reamintim faptul că prognoza de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere pe zi cu 2-3 cm, ajungând în data de 9 august la -233 cm (adică în 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm).

Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm.

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