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Ultimul tronson al Autostrăzii A8 dintre Iași și Ungheni se va face cu bani din SAFE. Lucrările ar urma să fie gata până în 2030

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Contractul de execuție pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8, care va lega Iașiul de Ungheni și va asigura conexiunea rutieră cu Republica Moldova, a fost semnat joi. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, care a precizat că investiția este finanțată prin programul european SAFE.

Contractul pentru tronsonul Iași - Ungheni al Autostrăzii A8 a fost semnat joi. FOTO: Facebook
Contractul pentru tronsonul Iași - Ungheni al Autostrăzii A8 a fost semnat joi. FOTO: Facebook

Potrivit șefului Guvernului, proiectul cuprinde aproximativ 15,5 kilometri de autostradă pe teritoriul României și încă aproape 5 kilometri peste Prut, către Chișinău.

Valoarea contractului este de 3,57 miliarde de lei, iar lucrările presupun realizarea a 14 poduri și pasaje, două tunele și două noduri rutiere. Durata totală de implementare este de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 de luni execuției.

Bolojan a declarat că obiectivul este ca întregul proiect să fie finalizat până în 2030.

Urmează semnarea ultimului contract de pe traseul Pașcani–Ungheni

Premierul a precizat că, între Pașcani și Ungheni, a mai rămas un singur tronson fără contract de execuție.

Până în toamnă ar trebui să se încheie litigiile legate de stabilirea constructorilor. Din primăvara anului viitor, pe toate cele patru tronsoane se va lucra. Până în 2030, toate lucrările trebuie finalizate, conform contractului de finanțare SAFE”, a transmis Ilie Bolojan.

Au fost semnate și acordurile cu Republica Moldova

Tot joi au fost semnate și acordurile bilaterale dintre România și Republica Moldova necesare implementării proiectelor de infrastructură de interes strategic dintre cele două state.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu a anunțat că documentele reglementează construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurii comune, inclusiv a Podului de Flori de la Ungheni, a tronsonului 4 al Autostrăzii A8 și a conexiunii cu viitorul complex multimodal de la Berești.

Potrivit acestuia, acordul introduce și posibilitatea realizării primului punct de frontieră cu control coordonat bidirecțional amplasat pe teritoriul României.

Scrioșteanu a mai precizat că proiectele sunt finanțate din fonduri europene prin programele SAFE și CEF, iar în perioada următoare urmează să fie semnat un acord similar și cu Ucraina.

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