Autostrada care ajunge în Republica Moldova are constructorul desemnat. Tronsonul 4 din A8, finanțat prin programul SAFE

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a informat miercuri că a fost desemnat constructorul pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8, care va asigura legătura până la Prut și continuarea cu primii kilometri de autostradă din Republica Moldova.

„A fost desemnat constructorul pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8, Târgu Neamț - Iași - Ungheni, fiind ultimii 15 km spre frontiera cu Republica Moldova care vor conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni și, implicit, cu Republica Moldova”, a informat Ionel Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, constructorul este Asocierea Itinera SPA (Lider) - Sapiem SPA - ICM SPA.

Contractul prevede mai multe lucrări complexe, inclusiv: 12,7 km lungime traseu; 12 structuri (poduri, viaducte, pasaje); 2 tunele, dintre care cel mai lung va avea 1700 m lungime și 2 noduri rutiere cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești.

De asemenea, mai sunt prevăzute 2 spații de servicii, dar și 2,77 km drum de legătură între nodul Golăiești și Podul de Flori peste Prut de la Ungheni.

Proiectul mai include și construirea primilor km de autostradă pe teritoriul Basarabiei (4,7 km), precum și conexiunea cu viitorul hub logistic multimodal de la stația Berești (Raionul Ungheni) - obiectul unei cereri comune de finanțare a celor două țări.

Durata contractului va fi de 46 luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 luni pentru etapa de execuție lucrări, a mai informat secretarul din Ministerul Transporturilor.

Potrivit acestuia, valoarea ofertei câștigătoare este de 3,57 miliarde lei, iar sursa de finanțare va fi prin Programul Security Action for Europe (SAFE), finanțare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă și militară).

„Prin realizarea acestui obiectiv strategic, facem un pas esențial nu doar în dezvoltarea infrastructurii României, ci și în conectarea Republicii Moldova la rețeaua de transport europeană, cu efecte directe asupra economiei, mobilității și securității regionale”, a mai transmis Ionel Scrioșteanu.

El a precizat că procedura de licitație publică este desfășurată de Compania Națională de Investiții Rutiere și, având în vedere calendarul foarte accelerat prevăzut de programul de finanțare, procedurile de licitație se desfășoară cu termene foarte reduse, în așa fel încât semnarea contractelor să se realizeze într-un timp mult mai scurt.

„Mulțumesc pentru foarte buna colaborare autorităților centrale și locale din Republica Moldova, respectiv domnilor Bolea Vladimir Iosif - viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Mircea Păscăluță - secretar de stat transporturi din Republica Moldova și Dionisie Ternovschi - președintele Consiliului Raional Ungheni”, a conchis acesta.