Donald Trump provoacă din nou. Fotografia în care apare alături de Kim Jong Un: „Ne înțelegem de minune”

Președintele american Donald Trump a publicat sâmbătă, 15 august, o fotografie în care apare alături de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Imaginea, realizată în timpul unei întâlniri din 2019, a fost postată de Trump pe platforma Truth Social și însoțită de un mesaj despre relația sa cu liderul de la Phenian.

„În ciuda expresiei neprietenoase din această fotografie, există multe altele în care zâmbim; eu și Kim Jong Un ne înțelegem DE MINUNE!”, a scris Donald Trump.

Fotografia îi surprinde pe cei doi lideri în timpul întâlnirii din 2019, când Trump și Kim Jong Un au avut mai multe discuții privind programul nuclear al Coreei de Nord.

O posibilă reluare a dialogului dintre Donald Trump și Kim Jong Un a fost evocată în luna aprilie de Fred Fleitz, fost șef de personal al Consiliului Național de Securitate în timpul primului mandat al președintelui american.

„Cred că există şanse mari pentru un summit Trump-Kim în această toamnă”, a declarat Fleitz la un eveniment organizat de Institutul de Studii Politice Asan.

Fostul oficial american a precizat însă că o eventuală întâlnire nu ar însemna renunțarea Washingtonului la obiectivul denuclearizării Coreei de Nord.

„Administraţia Trump s-ar putea alătura discuţiilor cu Coreea de Nord, dar va insista asupra denuclearizării”, a insistat Fleitz.

El a mai susținut că Washingtonul ar trebui să ceară Phenianului să oprească furnizarea de arme către Rusia pentru războiul din Ucraina.

„Aş recomanda insistent administraţiei Trump ca un alt progres să fie acela ca RPDC să înceteze să trimită arme (Rusiei pentru războiul său) în Ucraina. Ele contribuie la un război extrem de sângeros şi nu cred că este mult să-i ceri lui Trump să-i spună asta lui Kim Jong Un”, a adăugat fostul oficial american.

În iunie, președintele sud-coreean Lee Jae Myung declara că Donald Trump ar urma să acorde atenție „problemei nord-coreene” după încheierea unui acord cu Iranul. Declarația a venit după întâlnirea celor doi lideri la summitul G7 din Franța.