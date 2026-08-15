O monarhie europeană schimbă regulile de succesiune. Femeile vor putea moșteni tronul

Regulile de succesiune la tronul Liechtensteinului vor fi schimbate, astfel încât, în viitor, și o femeie să poată deveni șef al principatului. Anunțul a fost făcut sâmbătă de prințul moștenitor Alois, în discursul susținut cu ocazia Zilei Naționale a țării.

Noua regulă a fost aprobată miercuri, 12 august, cu majoritatea de două treimi necesară în rândul membrilor familiei princiare care au drept de vot în astfel de chestiuni, relatează AP și News.

Succesiunea va trece de la sistemul primogeniturii masculine la primogenitura absolută, ceea ce înseamnă că primul născut va deveni moștenitor al tronului indiferent dacă este băiat sau fată.

„Ordinea succesiunii la tron va fi modificată, trecând de la primogenitura masculină la primogenitura absolută. Asta înseamnă că, în viitor, primul născut, indiferent de sex, va deveni moştenitorul tronului şi, ulterior, prinţesa sau prinţul de Liechtenstein”, a declarat Alois.

Schimbarea nu afectează actuala linie de succesiune

Modificarea se va aplica doar descendenților copiilor prințului Alois și ai soției sale, prințesa ereditară Sophie, care se vor naște de acum înainte. Prin urmare, actuala ordine a succesiunii nu se schimbă. Fiul cel mare al lui Alois, prințul Joseph Wenzel, în vârstă de 31 de ani, rămâne primul în linia succesorală, urmat de sora sa, prințesa Marie Caroline, în vârstă de 29 de ani.

Prințul Hans-Adam al II-lea rămâne șeful statului, însă acesta a transferat în 2004 cea mai mare parte a atribuțiilor sale fiului său cel mare, Alois, care are 58 de ani.

Liechtenstein, stat cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat între Elveția și Austria, are una dintre cele mai puternice monarhii din Europa. Prințul poate exercita dreptul de veto asupra rezultatelor referendumurilor, numește judecători și poate demite guvernul.

Țara a acordat femeilor drept de vot la alegerile naționale abia în 1984, fiind ultimul stat european care a făcut acest lucru. În 2025, Brigitte Haas a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Liechtensteinului.