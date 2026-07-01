Chișinăul aprobă noul pod peste Prut și primii kilometri de autostradă din Republica Moldova

Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui nou acord cu România privind construirea, exploatarea și întreținerea unor infrastructuri de transport de interes strategic, inclusiv a noului pod rutier peste Prut dintre localitățile Ungheni de pe cele două maluri ale râului, transmite ProTV.

Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu Autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit sursei citate.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani.

„Construcția noului pod rutier peste Prut, între Ungheni (Republica Moldova) și Ungheni (România), este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani”, a afirmat Vladimir Bolea, citat de ProTV.

Primii kilometri de autostradă din Republica Moldova

Potrivit ministrului, noul acord îl înlocuiește pe cel semnat în 2022 și răspunde noilor necesități apărute în timpul implementării proiectului. Documentul prevede extinderea investițiilor în infrastructura conexă și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene.

Autoritățile moldovene estimează că proiectul va îmbunătăți conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, va reduce timpul de traversare a frontierei, va facilita comerțul și va crea noi oportunități pentru investiții și dezvoltarea economică a regiunii Ungheni, potrivit aceleiași surse.

Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 kilometri și va include aproximativ 5 kilometri de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova. Aceștia vor fi primii kilometri de autostradă realizați în țară.

Memorandumul dintre Republica Moldova și România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi, la București. Documentul stabilește cadrul de colaborare dintre cele două state pentru realizarea segmentului transfrontalier al autostrăzii, transmite Radio Chișinău.