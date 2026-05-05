Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Cum arată primul mare șantier al Autostrăzii Unirii. A8 prinde contur între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului

Primul kilometru din Autostrada Unirii (A8), o șosea de mare viteză care va conecta România cu Republica Moldova, ar putea fi inaugurat în 2026. Pe restul traseului de peste 300 de kilometri, lucrările aflate în stadiul cel mai avansat sunt pe secțiunea Târgu Mureș – Miercurea Nirajului.

Autostrada Unirii, zona Acățari. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Trei segmente din Autostrada Unirii (A8) Târgu Mureș – Iași – Ungheni (Republica Moldova) se află în șantier, iar unul dintre acestea, ansamblul de poduri peste Prut, cu o lungime de 1,1 kilometri, are cele mai mari șanse de a fi inaugurat în 2026.

Autostrada care leagă centrul României de Republica Moldova a fost plănuită de peste un deceniu, iar legea privind construcția sa a fost adoptată în 2018. Va avea 305 kilometri și va traversa Carpații Orientali, conectând regiunile istorice Transilvania și Moldova.

Podul peste Prut, cu termen de realizare în anul 2026

Pe teritoriul României, autostrada continuă până la râul Prut, unde noul pod o va lega de rețeaua rutieră din Republica Moldova.

Lucrările la Podul peste Prut (A8) au început în aprilie 2025 și au termen de finalizare anul 2026.

„Podul de la Ungheni va lega direct Ungheni (România) de Ungheni (Republica Moldova), peste Prut, la nivel de autostradă, cu patru benzi de circulație, ca parte a Autostrăzii A8, contribuind decisiv la conectarea Chișinăului la rețeaua europeană de transport”, informa recent Ambasada României în Republica Moldova.

Contractul de proiectare și execuție a segmentului de la Ungheni, cu o valoare de 152 de milioane de lei, fără TVA, a fost semnat în 2024, iar în prezent stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80 la sută, arată Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatice (CESTRIN), din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Lucrări avansate pe secțiunea din județul Mureș

Alte două segmente ale Autostrăzii Unirii se află în șantier. Cele mai mari progrese sunt înregistrate de constructori pe tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (județul Mureș), cu o lungime de 24,5 kilometri. Potrivit informațiilor publicate de CESTRIN, stadiul lucrărilor a depășit 34 la sută.

„Proiectul constă în construirea a 22 de kilometri de autostradă și 2,39 kilometri de drum de legătură la Autostrada A3, inclusiv 3 noduri rutiere, 36 de structuri (16 poduri, 16 pasaje și 4 structuri casetate), 2 parcări de scurtă durată și 1 Centru de Întreținere și Coordonare (CIC)”, informa CNAIR, la lansarea proiectului.

Traseul traversează județul Mureș, prin localitățile Gheorghe Doja, Crăciunești, Acățari, Păsăreni, Gălești și orașul Miercurea Nirajului.

Contractul pentru proiectarea și execuția autostrăzii a fost semnat în 2024, iar construcția tronsonului a început în mai 2025. Finalizarea lucrărilor era estimată inițial pentru anul 2026, însă, potrivit datelor CESTRIN, termenul deschiderii acestui segment este decembrie 2027.

Constructorul turc Nurol Insaat - Anonim Sirketi a mobilizat pe șantierul din centrul României peste 700 de muncitori și numeroase utilaje, informa recent CNAIR.

Autostradă între nord-vestul României și „ținutul secuiesc”

Cele mai ample lucrări au loc în zona viitorului nod de autostradă Acățari (județul Mureș) și la Miercurea Nirajului, aflată la capătul estic al secțiunii.

Odată cu finalizarea acestui segment de autostradă, Autostrada Transilvania (A3) Târgu Mureș – Cluj-Napoca – Oradea (Vama Borș) va fi completată, de la Târgu Mureș spre est, cu alți 24,5 kilometri. În 2027, odată cu finalizarea tronsonului Nădășelu – Poarta Sălajului din A3, șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă, pe o distanță de aproape 180 de kilometri, începând din apropiere de Zalău (județul Sălaj) spre stațiunile Sovata (județul Mureș) și Praid (județul Harghita).

În primăvara anului 2025, au început lucrările la tronsonul Leghin - Târgu Neamț (județul Neamț), de circa 30 de kilometri, o investiție estimată la 1,56 miliarde de lei, fără TVA. Pe traseu vor fi construite 24 de poduri și pasaje, două viaducte, două spații de servicii, o parcare, un Centru de Întreținere și Coordonare și două noduri rutiere la DN15B și DN15C. Stadiul fizic al proiectului este, potrivit datelor CESTRIN, de 8 la sută.

Autostrada Unirii, finalizată în 2030

Autostrada Unirii a fost împărțită în cinci tronsoane principale. Primul, aflat în șantier, este Târgu Mureș - Miercurea Nirajului (24,5 kilometri).

Al doilea și cel mai dificil tronson este Miercurea Nirajului - Leghin (161 kilometri). A fost împărțit în șase secțiuni, pentru toate fiind semnate contracte de proiectare și execuție în 2025. Pe acest tronson, cele mai complexe lucrări sunt proiectate pe segmentul Ditrău - Grințieș, care va traversa Carpații Orientali. Pe traseul de 38 de kilometri al acestuia au fost proiectate peste 60 de poduri, viaducte și pasaje și 19 tuneluri, termenul de finalizare al segmentului fiind anul 2029.

Al treilea tronson al Autostrăzii Unirii, de 30 de kilometri, leagă localitățile Leghin și Târgu Neamț. Finalizarea lucrărilor a fost estimată inițial pentru anul 2026. Lucrările sunt în faza de început, iar perioada de implementare a proiectului este nu mai târziu de 31 decembrie 2029, arăta CNAIR.

Al patrulea tronson al Autostrăzii Unirii, Târgu Neamț - Iași - Ungheni, are 89 de kilometri și a fost împărțit în patru secțiuni. Pentru fiecare dintre acestea, contractele de proiectare și execuție au fost atribuite în luna aprilie 2026, toate având termen de proiectare și execuție de 46 de luni, adică până în 2030.

Ultimul tronson, podul de la Ungheni, de 1,1 kilometri, se află în stadiul cel mai avansat al proiectului, cu termen de finalizare în 2026.

