Video Tzancă Uraganu, declarații șocante în cadrul unui podcast: „O palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie”. Manelistul spune că nu este „un tip violent”

Manelistul Tzancă Uraganu a recunoscut public, în cadrul emisiunii online „Un podcast mișto – O viață ca în filmele americane”, realizată de Adrian Cristea, cunoscut ca „Bursucu’”, că a lovit femei cu care a avut relații.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta”, a spus manelistul.

Tzancă Uraganu a încercat să explice acest comportament, motivând că nu ar fi vorba despre agresiuni grave.

„Dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal, dar mai te aduce în disperarea aia”, a completat, în apărarea sa, Tzancă.

Afirmațiile sale, vizionate de peste 100.000 de oameni și apreciate de aproape 3.000, au fost semnalate de influencerul Ilinca Urse, care a făcut apel pe TikTok la public să sesizeze Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

„Nu este vorba doar de bărbații violenți în sine, ci și de cei din jurul lor. Ăsta cu care vorbește nu i-a zis nimic (…) nicio contrazicere, nimic. Un asemenea podcast are o echipă în spate. Nimeni nu s-a gândit: „bă, am adus un abuzator în emisiune, dar noi o să punem titlul la emisiune „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”. Nu un podcast cu un abuzator”, a comentat Ilinca Urse, criticând lipsa de reacție a moderatorului.

Ea a distribuit și linkul oficial pentru depunerea plângerilor online la CNA, încurajând oamenii să ia atitudine: „Este foarte simplu, durează două minute. Pentru că asta este țara în care trăim, în care discursul ăsta este normalizat, iar noi, ca public, trebuie să fim supervigilenți și să depunem noi plângeri.”

În comentariile de pe rețelele de socializare, mulți utilizatori au condamnat afirmațiile lui Tzancă Uraganu și pasivitatea moderatorului: „Vă rog nu mai chemați persoane care normalizează agresivitatea față de femei pe motiv că “mă aducea într-o anume stare””, a scris un utilizator TikTok.