Trei tinere au fost agresate într-un tramvai, în Capitală. Atacatorul a fost imobilizat de jandarmi

Un incident violent a avut loc miercuri dimineață într-un tramvai din București, unde trei tinere au fost agresate de un bărbat. Jandarmii au intervenit rapid și l-au imobilizat pe agresor, care a fost predat ulterior poliției.

Un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a intervenit miercuri, 27 august, în jurul orei 06:50, după ce un bărbat a agresat trei tinere într-un mijloc de transport în comun. Incidentul s-a petrecut în zona stației STB Calea Rahovei, în momentul în care tramvaiul 32 se afla oprit în stație.

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Capitalei, forțele de ordine au observat călători agitați și au intervenit imediat pentru a clarifica situația. „Jandarmii au aflat că un bărbat aflat în mijlocul de transport a agresat fizic mai multe persoane de sex feminin. Agresorul a fost imediat identificat și imobilizat de forțele de ordine”, au precizat reprezentanții instituției.

În urma verificărilor, s-a constatat că trei persoane au fost victime ale atacului: două tinere de 19 și 20 de ani, precum și o minoră de 17 ani. Una dintre fete a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind asistată la fața locului de un echipaj de ambulanță.

Agresorul a fost predat polițiștilor, iar împotriva lui au fost întocmite actele necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală.