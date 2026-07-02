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Român arestat într-o staţiune din Spania după un jaf violent asupra unui turist britanic, urmat imediat de un atac asupra unei femei

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Un tânăr originar din România a fost arestat în stațiunea spaniolă Benidorm, împreună cu un complice spaniol, după ce a agresat violent un turist britanic și i-a furat portofelul, apoi a încercat să jefuiască o femeie.

Turistul britanic a fost pus la pământ cu un pumn. FOTO: captură video/social media
Turistul britanic a fost pus la pământ cu un pumn. FOTO: captură video/social media

Un tânăr român, în vârstă de 19 ani, a fost implicat într-un jaf violent petrecut în stațiunea spaniolă Benidorm, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul Mediteranei. Împreună cu un complice spaniol, acesta a agresat un turist britanic și i-a furat portofelul, iar la scurt timp după incident cei doi au mai încercat un nou jaf, atacând, pe stradă, o femeie.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 28 iunie, în jurul orei 07:00, într-o zonă centrală din Benidorm, în apropierea unui hotel dintr-un cartier cunoscut local sub numele de „Little England”, datorită faptului că este frecventat de numeroşi turiști britanici, potrivit presei spaniole.

Potrivit imaginilor surprinse o cameră de supraveghere din zonă, analizate ulterior de anchetatori și distribuite pe rețelele sociale, cei doi suspecți au aşteptat o potenţială victimă în faţa hotelului, iar în momentul în care turistul britanic, în vârstă de 67 de ani, a ieşit, unul dintre ei l-a abordat spunându-i ceva şi apoi i-a aplicat brusc un pumn care l-a doborât la pământ.

În timp ce turistul părea să fie inconştient, agresorul a continuat atacul, lovindu-l din nou în zona capului și sustrăgându-i portofelul. În tot acest timp, cel de-al doilea suspect a rămas în apropiere, supraveghind zona.

După comiterea jafului, cei doi au părăsit rapid locul faptei, lăsând victima întinsă pe asfalt, până la sosirea echipajelor medicale. Bărbatul a fost transportat la spital, unde medicii au stabilit ulterior că rănile nu i-au pus viața în pericol.

La scurt timp după acest prim atac, cei doi s-au repezit asupra unei femei aflate pe stradă și au încercat să îi smulgă geanta. Aceasta a început să strige după ajutor, iar mai mulți trecători au intervenit imediat, urmărindu-i pe suspecți pe străzile din apropiere.

La scurt timp, la fața locului au intervenit agenți ai Poliției Naționale și ai Poliției Locale din Benidorm, care i-au preluat pe cei doi infractori reţinuţi până atunci de localnici și au demarat verificările. Poliția spaniolă a confirmat ulterior arestarea celor doi tineri, în vârstă de 19 și 21 de ani, pentru tâlhărie violentă, furt și vătămări corporale.

În același timp, autoritățile au dezmințit informațiile apărute inițial în unele publicații și pe rețelele sociale, potrivit cărora ar fi fost vorba despre doi „frați români”, precizând că doar unul dintre suspecți este cetățean român, celălalt fiind născut în Spania.

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