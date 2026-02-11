Turist italian, ținta escrocheriilor la București: șoferii de ride-sharing cer cash sume mai mari pentru aeroport. „Am coborât și am luat autobuzul”

Șoferii de ride-sharing din București profită de turiști străini pentru a obține sume suplimentare cash, inventând taxe inexistente pentru cursele spre aeroport. Companiile de profil recomandă pasagerilor să raporteze imediat aceste cazuri pentru a evita pierderi financiare și situații stresante.

Giovanni, un turist italian, împreună cu soția și fiul lor de șase ani, a povestit experiența neplăcută pe care a avut-o în ultima zi a vacanței sale în București.

„Salutare tuturor, sunt Giovanni și tocmai m-am întors dintr-o călătorie în minunata voastră Românie. O țară pe care am găsit-o foarte frumoasă, primitoare, în care am văzut multe lucruri frumoase și am trăit experiențe plăcute. M-am deplasat des între diferite puncte din orașele pe care le-am vizitat, adică în special București, Sinaia și Brașov, folosind atât transportul public, cât și servicii de car sharing. Am avut mereu experiențe pozitive, nu am avut niciodată probleme. Am întâlnit mereu șoferi profesioniști, amabili, politicoși și adesea simpatici, cu care am schimbat câteva vorbe despre țările noastre. . Din păcate, această experiență pozitivă s-a întrerupt aseară, în ultima noastră zi de călătorie, când eu, soția mea și fiul nostru de 6 ani ne-am dus la un centru spa cunoscut din București și, pe la ora 7:00 seara, am cerut un serviciu de car-sharing ca să ne ducă de la acest centru la aeroport”, a spus Giovanni, potrivit Digi 24.

Potrivit turistului, imediat ce a urcat în mașină la un centru spa din București, șoferul i-a cerut să anuleze cursa din aplicație și să plătească cash o sumă mult mai mare decât cea afișată în aplicație.

„Imediat ce am urcat în mașină, a început să-mi ceară să anulez cursa din aplicație și să-l plătesc cash, la o sumă mult mai mare decât cea stabilită prin aplicație. Am refuzat, și pentru că, din fericire, citisem deja despre această înșelătorie pe diverse grupuri de Facebook și pe rețelele sociale. El a insistat, spunând că la aeroport nu se pot duce pasageri fără a plăti un serviciu suplimentar de parcare și alte taxe, pe care acum nu mi le mai amintesc exact”, a adăugat Giovanni.

Refuzând să cedeze presiunii, Giovanni a fost confruntat cu aceeași solicitare de la un al doilea șofer, ceea ce indică că această practică nu este un caz izolat.

„Am plecat și am încercat să cer un alt șofer printr-un alt serviciu de car sharing, de la o altă companie, care s-a comportat exact la fel. În plus, am văzut că primul șofer, imediat ce am coborât din mașină, s-a dus la alți șoferi opriți în fața acelui centru și a început să le arate spre mine, spunându-le ceva. Așa că bănuiala mea este că sunt toți înțeleși între ei cu această țeapă, mai ales pentru turiști. Din fericire, până la urmă am luat autobuzul care era chiar atunci acolo și am reușit să ajung la aeroport la timp, dar într-o altă situație probabil aș fi cedat șantajului, pentru că profită de faptul că ești într-un loc pe care nu îl cunoști, poate e frig și riști să pierzi avionul. Se poate și mai rău”, a spus turistul.

Potrivit publicației citate, un șofer intervievat a recunoscut modul în care funcționează schema. „Dacă aveți de plătit 100 de lei, ne plătiți cash și anulăm cursa din aplicație. Astfel, noi luăm toți banii fără comisionul aplicației. Practic, funcționează la curse mai mari, de la 100 de lei în sus, și de regulă de la aeroport, cu clienți străini”, a dezvăluit șoferul.

Șoferul explică și de ce turiștii străini sunt considerați victime ideal. „Nu cunosc regulile și orașul, iar presiunea timpului îi face să cedeze. Odată urcați în avion, nu mai pot verifica aplicația, iar cursa poate rămâne activă ore întregi sau chiar peste noapte”, spune acesta.

Companiile de ride-sharing recomandă pasagerilor să raporteze imediat șoferii care solicită plata cash și să acorde ratinguri scăzute.