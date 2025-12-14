search
Duminică, 14 Decembrie 2025
12.000 de mașini folosite la ride-sharing, suspendate de la funcționare de ANAF

0
0
Publicat:

Peste 12.000 de mașini folosite la ride-sharing au fost suspendate de la funcționare de către ANAF, în urma verificărilor efectuate în perioada septembrie - noiembrie 2025, fiind totodată aplicate amenzi de peste 82 milioane de lei.

Cineva cheamă o mașină de ride sharing
Peste 12.000 de mașini folosite la ride-sharing au fost suspendate de la funcționare de către ANAF

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a anunțat intensificarea, începând cu luna septembrie a.c., a acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente.

„Acţiunile sunt orientate cu precizie către operatorii cu risc fiscal major, prin utilizarea instrumentelor digitale actuale – E-factura, RO e-TVA, RO e-case de marcat electronice – precum și a noilor instrumente legislative introduse în anul 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale date despre societățile active pe platforme, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși, datele de identificare ale șoferilor etc”, a informat ANAF.

În urma controalelor desfășurate până în prezent, inspectorii antifraudǎ au constatat lipsa de conformare în cazul a 123 de societăți verificate. Pânǎ în prezent, au fost aplicate următoarele măsuri:

- amenzi în valoare totală de 3.125.000 lei, în principal pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale (AMEF)

- suspendarea activității pentru 12.358 autoturisme utilizate în transportul alternativ, pentru lipsa AMEF

- confiscarea a 82.642.327 lei încasați în numerar fără documente justificative

În cadrul controalelor s-a urmărit și respectarea obligației legale a operatorilor de a se dota și de a utiliza AMEF în conformitate cu OUG 28/1999 și cu reglementările specifice transportului alternativ prevăzute în OUG 49/2019.

„DGAF va intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a veniturilor obținute din activitățile de transport alternativ (ride-sharing), în perioada următoare, pentru creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unei concurențe loiale între operatorii de transport.

Reamintim operatorilor economici obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, subliniind totodatǎ că nerespectarea legislației atrage sancțiuni contravenționale – amenzi, suspendarea activității până la dotarea cu AMEF și prezentarea dovezii de plată, precum și confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative”, a informat Fiscul.

Val de PFA-uri printre șoferii de ridesharing, speriați de verificările ANAF

Şoferii Uber şi Bolt și alte companii de ridesharing au luat cu asalt firmele specializate în întocmirea documentațiilor necesare înființării unui PFA, după ce inspectorii antifraudă a identificat un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing).

Tot mai mulți șoferi de transport alternativ părăsesc firmele la care activau, ca urmare a numeroaselor controale realizate de ANAF, în special după blocarea plăților de către direcția Anti Fraudă, au informat marți reprezentanții Pick, platformă românească dedicată simplificării procesului de a deveni Persoană Fizică Autorizată (PFA) pentru șoferii de ride-hailing, precizând că numărul de șoferi care au trecut pe PFA este aproape egal cu numărul celor convertiți în ultimele 9 luni.

„Pick a ajuns astfel deja la mii de șoferi convertiți. Au venit către noi foarte mulți șoferi care ne-au spus că își doresc să nu aibă dubii cu privire la legalitate, pentru a-și putea continua activitatea. S-au săturat de instabilitatea unor firme a căror legalitate nu o pot verifica. Ei își fac treaba, dar nu știu dacă angajatorul lor și-o face. Cu aplicația noastrǎ pot să devină proprii lor angajați, să-și maximizeze veniturile și să aibă ei înșiși controlul activității pe care o desfășoară pe Bolt. Pentru că mulți care au venit către noi activează acolo, probabil ne-au găsit mai ușor pentru că suntem parteneri în programul lor de loialitate, Bolt Rewards”, a explicat Tudor Beiu, CEO Pick.

