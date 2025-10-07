Val de PFA-uri printre șoferii de ridesharing, speriați de verificările ANAF

Şoferii Uber şi Bolt și alte companii de ridesharing au luat cu asalt firmele specializate în întocmirea documentațiilor necesare înființării unui PFA, după ce inspectorii antifraudă a identificat un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing).

Tot mai mulți șoferi de transport alternativ părăsesc firmele la care activau, ca urmare a numeroaselor controale realizate de ANAF, în special după blocarea plăților de către direcția Anti Fraudă, au informat marți reprezentanții Pick, platformă românească dedicată simplificării procesului de a deveni Persoană Fizică Autorizată (PFA) pentru șoferii de ride-hailing, precizând că numărul de șoferi care au trecut pe PFA este aproape egal cu numărul celor convertiți în ultimele 9 luni.

„Pick a ajuns astfel deja la mii de șoferi convertiți. Au venit către noi foarte mulți șoferi care ne-au spus că își doresc să nu aibă dubii cu privire la legalitate, pentru a-și putea continua activitatea. S-au săturat de instabilitatea unor firme a căror legalitate nu o pot verifica. Ei își fac treaba, dar nu știu dacă angajatorul lor și-o face. Cu aplicația noastrǎ pot să devină proprii lor angajați, să-și maximizeze veniturile și să aibă ei înșiși controlul activității pe care o desfășoară pe Bolt. Pentru că mulți care au venit către noi activează acolo, probabil ne-au găsit mai ușor pentru că suntem parteneri în programul lor de loialitate, Bolt Rewards”, a explicat Tudor Beiu, CEO Pick.

ANAF: În domeniul ridesharing, prejudiciile ajung la 175 de milioane de lei

Amintim că luni, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat că identificat un prejudiciu de 175 de milioane de lei adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), în urma unei analize de risc. Verificările au arătat că firmele funcționau fără a declara veniturile, fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor și fără a achita obligațiile fiscale aferente.

„Operațiunea, inițiată pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor șoferilor și nedeclararea veniturilor. DGAF a instituit măsuri asigurătorii pe activele patrimoniale ale societăților, conturi bancare și a sumelor urmăribile, pentru recuperarea integrală a prejudiciului”, a precizat ANAF.

Conform DGAF, cele mai frecvente practici evazioniste au fost:

Contracte de comodat fictive: șoferii transmiteau autoturismele personale către societăți fără plată, pentru a fi înscrise pe platforme.

Plată la negru și nedeclararea veniturilor: companiile rețineau comisioane de până la 15%, restul sumelor fiind plătite șoferilor în numerar.

Muncă la negru/subdeclarată: majoritatea șoferilor nu erau angajați legal sau erau angajați cu normă parțială, fără achitarea contribuțiilor sociale.

Omisiunea înregistrării veniturilor: firmele nu declarau veniturile în contabilitate și la autoritățile fiscale.

De asemenea, verificările au scos la iveală nerespectarea obligației de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale, deși cursele erau încasate în numerar. Într-o situație, a fost identificată o flotă de 230 de autovehicule fără case de marcat.

„Prin acest comportament evazionist sunt afectate atât veniturile bugetare, cât și drepturile șoferilor la protecție socială, asigurări de sănătate și pensie”, a completat ANAF.

Autoritatea fiscală recomandă conducătorilor auto din domeniul transportului alternativ să verifice dacă angajatorul își respectă obligațiile fiscale și să sesizeze organele competente în cazul suspiciunilor privind neregulile fiscale.