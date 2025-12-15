Breaking Percheziții în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală din ride-sharing. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei

Șase percheziții au avut loc în județele Iași și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul ride-sharing. Anchetatorii vorbesc despre profituri uriașe obținute fără a fi înregistrate la stat, iar prejudiciul este estimat la aproape 25 de milioane de lei. Cinci suspecți urmează să fie audiați.

Autoritățile au efectuat percheziții la șase locații din județele Iași și Ilfov, într-o anchetă care vizează fapte de evaziune fiscală comise în domeniul transportului alternativ de persoane. Acțiunea face parte dintr-un dosar penal aflat în instrumentarea procurorilor.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi obținut profituri uriașe din activități de ride-sharing, fără a le înregistra la stat și fără a achita taxele și impozitele datorate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproape 25 de milioane de lei.

În acest dosar sunt vizați cinci suspecți care urmează să fie audiați de către anchetatori.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a prejudiciului și a responsabilității fiecărei persoane implicate în acest caz.