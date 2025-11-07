Evaziune fiscală de proporții prin intermediul unor platforme de ride-sharing. Patru persoane puse sub control judiciar

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București fac cercetări într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul unor platforme de ride-sharing.

Patru persoane au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar penal de evaziune fiscală prin intermediul unor platforme de ride-sharing.

În acest caz, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Ilfov.

”În fapt, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 2019–2021, persoanele vizate, reprezentanți ai 5 societăți comerciale, ar fi creat și implementat un mecanism infracțional în scopul diminuării semnificative a taxele datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile/taxabile, constând în veniturile brute asimilate salariilor, precum și prin evidențierea în documentele contabile și în declarațiile fiscale a unor achiziții de combustibili care nu au la bază operațiuni reale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu total de aproximativ 13.200.000 lei”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

În cadrul dosarului penal se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, fiind dispusă, la data de 4 noiembrie, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cinci suspecți persoane fizice.

Prin ordonanța din data de 6 noiembrie a Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare aparținând persoanelor cercetate, respectiv asupra unui număr de 7 apartamente/case de locuit, 13 terenuri intravilane/extravilane, precum și asupra unui număr de 5 autoturisme, bunuri evaluate la suma de 2 700 000 lei. Totodată, s-a dispus și măsura popririi sumelor aflate sau care vor fi creditate în conturile bancare ale suspecților, inclusiv asupra sumelor de bani datorate acestora cu orice titlu, până la concurența sumei de 13.200.000 lei.

De asemenea, măsura asiguratorie a fost instituită și asupra sumelor de 171.690 lei și 1.700 euro, identificate și ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la persoanele cercetate.