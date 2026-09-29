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Noutate absolută: absolvenții de drept pot deveni consultanți fiscali

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Persoanele care au absolvit studii juridice pot susține examenul pentru a deveni consultanți fiscali. Posibilitatea a fost introdusă printr-o ordonanță de urgență din 2025, aprobată ulterior prin Legea nr. 188/2026, publicată recent. Până la această schimbare, condiția privind studiile pentru accesul la profesie viza doar absolvenții de științe economice, informează JURIDICE.ro.

Examen
Examen Foto: Shutterstock

Diploma de drept nu oferă automat calitatea de consultant fiscal. Candidații trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională, dintre care minimum trei ani în activitățile prevăzute de lege, cum sunt aplicarea legislației fiscale, administrarea fiscală sau activitatea juridică. De asemenea, trebuie să promoveze examenul organizat de Camera Consultanților Fiscali și, după promovare, să se înscrie în registrul profesional.

Schimbarea deschide o nouă cale profesională pentru juriștii interesați de fiscalitate. Pentru contribuabili, ea poate însemna acces la specialiști cu pregătire juridică și calificare în consultanță fiscală.

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