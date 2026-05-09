Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu: Scăderea consumului după măsurile de austeritate era previzibilă. „România nu este în criză economică”

Diminuarea consumului din România, după adoptarea măsurilor fiscale și de austeritate de către Guvernul Bolojan, era de așteptat, a declarat fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, însă a subliniat că situația nu reprezintă un dezastru economic și nu poate fi catalogată drept o criză.

Anastasiu a explicat că economia românească traversează o perioadă dificilă, dar controlabilă, iar perspectivele de redresare depind în mare măsură de capacitatea statului de a atrage fondurile europene disponibile prin PNRR.

„Faptul că a scăzut consumul era previzibil. Faptul că mediul de afaceri este prudent era previzibil. Ce n-aveam nevoie deloc acum era o criză politică”, a declarat fostul vicepremier, invitat sâmbătă dimineață la Antena 3 CNN.

Acesta a susținut că măsurile adoptate de Executiv erau necesare pentru corectarea dezechilibrelor bugetare acumulate în ultimii ani, chiar dacă acestea produc efecte resimțite de populație și mediul economic.

„Era normal să vină o perioadă de contracție, era normal să vină lucrul ăsta. Faptul că a scăzut consumul, nu s-a prăbușit, cum aud de multe ori. Nu este niciun dezastru. A scăzut consumul cu 5% anul ăsta față de anul trecut, aceeași perioadă. Că nu comparăm ianuarie cu decembrie, că dacă comparăm ianuarie cu decembrie avem 25%, dar așa avem în fiecare an”, a explicat Anastasiu.

Omul de afaceri a făcut apel la calm și rațiune, spunând că România nu se află într-o criză economică propriu-zisă, ci într-o etapă de ajustare.

„Noi tot vorbim de criza asta economică, ne-o autoinducem. Eu nu cred că suntem într-o criză economică. Noi suntem într-o contracție economică. Cert. Că nu ne place, da. Doare, da, dar avem creștere economică în continuare”, a afirmat acesta.

În opinia sa, scăderea numărului de angajați din unele sectoare este cauzată în principal de prudența angajatorilor, care preferă să reducă temporar ritmul de recrutare în contextul incertitudinilor actuale.

Anastasiu a insistat că România dispune de un fundament solid pentru revenire, mai ales prin prisma investițiilor și a fondurilor europene care urmează să intre în economie.

„Investițiile anul ăsta sunt mult mai mari decât anul trecut, mult mai mari. Ne apropiem de finalul PNRR-ului și de fapt acum o să înceapă să se vadă banii, că de fapt munca s-a depus până acu, în mare parte pe spinarea constructorilor. Acum încep să vină banii. Noi avem numai din PNRR de încasat 10 miliarde, dacă nu o dăm de gard și mai avem și fondurile celelalte și acolo mai sunt vreo 5 miliarde pe care putem să le încasăm anul ăsta”, a precizat fostul vicepremier.

Acesta a susținut că actualul guvern a început să implementeze reforme pe care administrațiile anterioare doar le-au anunțat.

Detalii din culisele negocierilor purtate de Guvernul Bolojan cu oficialii Comisiei Europene

Fostul vicepremier a oferit și detalii din culisele negocierilor purtate de Guvernul Bolojan cu oficialii Comisiei Europene privind programul fiscal necesar pentru menținerea finanțărilor europene.

Potrivit acestuia, Executivul a avut la dispoziție doar zece zile pentru a adopta un plan fiscal credibil, acceptat atât de investitori, cât și de instituțiile europene.

„Am auzit cu urechile mele, 'am înțeles că sunteți noi, dar în spate aveți același steag și steagul ăsta ne spune de doi ani de zile că se întâmplă niște lucruri și nu se întâmplă și de doi ani de zile vă spunem că nu vă mai permiteți toate lucrurile astea și nu faceți nimic din ceea ce promiteți că faceți'’”, a relatat Anastasiu.

El a mai spus că varianta inițială a programului fiscal nu includea majorarea TVA, însă aceasta a fost respinsă de partenerii europeni.

„Ni s-a spus foarte: ‘Mai vreți fonduri europene? Dacă mai vreți, faceți lucruri care să se și întâmple’”, a dezvăluit fostul vicepremier.