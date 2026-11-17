Testează-ți logica, răbdarea și cunoștințele cu jocurile disponibile pe platforma Adevărul. De la Sudoku și integrame la quizuri de cultură generală și provocări de vocabular, cititorii au la dispoziție o ediție nouă în fiecare dimineață, pe care o pot rezolva direct de pe telefon, tabletă sau computer. Începem seria dedicată jocurilor cu Sudoku, unul dintre cele mai cunoscute exerciții de logică, și explicăm regulile pe care trebuie să le urmezi pentru a completa corect grila.

Foto: Adevărul

Sudoku este un joc de logică în care trebuie să completezi o grilă cu cifre de la 1 la 9, respectând câteva reguli simple. Nu ai nevoie de cunoștințe de matematică și nici de calcule complicate. Tot ce îți trebuie este atenție și capacitatea de a identifica poziția corectă a fiecărei cifre.

Jocul se desfășoară pe o grilă cu nouă rânduri și nouă coloane, împărțită în nouă pătrate mai mici, fiecare având câte nouă căsuțe. Unele dintre acestea sunt deja completate, iar rolul jucătorului este să descopere cifrele care lipsesc.

Pentru a rezolva corect Sudoku, trebuie respectate trei reguli:

Fiecare rând trebuie să conțină toate cifrele de la 1 la 9, fără repetări.

Fiecare coloană trebuie să conțină, de asemenea, toate cifrele de la 1 la 9, fără ca vreuna să apară de două ori.

Fiecare pătrat de 3 pe 3 trebuie să conțină toate cele nouă cifre, o singură dată.

Cifrele care apar deja în grilă reprezintă punctul de plecare și nu pot fi modificate. Soluția trebuie găsită prin eliminarea variantelor imposibile și identificarea pozițiilor în care poate fi introdusă fiecare cifră.

Trei niveluri de dificultate: ușor, mediu și dificil

Pe platforma Adevărul, Sudoku este disponibil în trei variante, astfel încât jocul să poată fi încercat atât de cei care abia descoperă acest tip de provocare, cât și de cei care au deja experiență.

Cei care nu au mai jucat Sudoku pot începe cu nivelul ușor, pentru a se familiariza cu regulile și cu modul de rezolvare. Ulterior, pot trece la variantele medie și dificilă, care presupun mai multă atenție și răbdare.

Cum poți rezolva mai ușor un joc Sudoku

Pentru începători, cea mai bună strategie este să înceapă cu rândurile, coloanele sau pătratele în care sunt deja completate cele mai multe căsuțe.

De exemplu, dacă într-un rând apar cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, atunci în căsuța rămasă poate fi introdus doar numărul 9.

În alte situații, lucrurile sunt ceva mai complicate. O cifră poate lipsi dintr-un rând, dar să nu poată fi introdusă într-o anumită căsuță deoarece apare deja în coloana sau în pătratul de 3 pe 3 din care face parte acea poziție.

De aceea, este important să verifici simultan cele trei zone înainte de a introduce o cifră. Nu este recomandat să ghicești, ci să folosești indiciile disponibile pentru a elimina variantele care nu respectă regulile.

O altă metodă utilă este să urmărești pe rând cifrele de la 1 la 9 și să identifici locurile în care pot fi introduse. Astfel, poți descoperi mai ușor căsuțele care au o singură soluție posibilă.

Cum poți juca Sudoku pe platforma Adevărul

Jocurile sunt disponibile gratuit, direct în browser, fără să fie nevoie să instalezi o aplicație sau să îți creezi obligatoriu un cont. Poți intra de pe telefon, tabletă sau laptop și poți alege jocul și nivelul de dificultate dorit.

Fiecare mutare este verificată pe loc, iar dacă ieși din joc, progresul este păstrat și poți reveni pentru a continua de unde ai rămas.

O ediție nouă de jocuri este disponibilă în fiecare dimineață. Provocările pot fi accesate pe platforma Jocurile zilei de pe Adevărul, unde cititorii pot alege între Sudoku, quizuri și celelalte jocuri disponibile.