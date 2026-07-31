 Un vlogger american impresionat de România dezvăluie de ce riscăm să alungăm toți turiștii: „Oamenii simt că sunt jefuiți” | adevarul.ro
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Un vlogger american impresionat de România dezvăluie de ce riscăm să alungăm toți turiștii: „Oamenii simt că sunt jefuiți”

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După cinci ani în care a revenit constant în România, un cunoscut vlogger american spune că țara noastră i-a dărâmat toate prejudecățile. Admiră oamenii și sentimentul de siguranță pe care l-a găsit aici, dar avertizează că prețurile tot mai mari încep să alunge turiștii străini.

Christian Grossi, americanul îndrăgostit de România. FOTO: Instagram/Christian Grossi
Christian Grossi, americanul îndrăgostit de România. FOTO: Instagram/Christian Grossi

Pentru Christian Grossi, România este una dintre țările la care revine cu plăcere de aproximativ cinci ani și despre care vorbește cel mai des comunității sale de pe rețelele sociale. Deși înainte de prima vizită avea aceleași rezerve pe care le au mulți occidentali, influențați de stereotipurile asociate României, experiențele trăite aici i-au schimbat complet perspectiva.

„Ar trebui să fiţi mândri”

După ani în care a călătorit prin București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și alte orașe, spune că a descoperit o țară mult mai sigură, mai primitoare și mai autentică decât și-ar fi imaginat.

Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri, filmat în urmă cu câteva zile la Timișoara, creatorul de conținut îi îndeamnă pe români să fie mândri de spiritul pe care au reușit să-l păstreze, în ciuda vremurilor grele pe care le traversează.

În același timp, transmite și un avertisment: dacă prețurile vor continua să crească în același ritm, România riscă să alunge turiștii străini.

„Nu tot ce ai auzit vreodată despre România este adevărat.

Lumea a încercat mereu să creeze o imagine negativă despre România. Dar acest lucru se datorează în mare parte românilor care au plecat din această țară în Europa de Vest și au făcut lucruri rele acolo.

Însă, când ajungi aici, găsești oameni inteligenți, amabili și autentici. Oameni care vor să te ajute, să-ți arate locurile. Este uimitor cât de diferită este România față de imaginea pe care o avem despre ea”, a scris el pe Instagram.

Mesajul continuă cu o întâmplare petrecută chiar în hotelul în care era cazat. Acolo a stat de vorbă cu mai multe cameriste din Nepal, iar discuția a ajuns, inevitabil, la România.

„Ar trebui să fiţi mândri de ceea ce urmează să vă spun. Am vorbit cu mai multe cameriste în hotelul unde sunt cazat şi ele nu sunt românce. Sunt din Nepal. Am început să vorbim despre România, pentru că am fost de atât de multe ori în această ţară, care are un loc special în inima mea; este un loc fantastic, cu oameni fantastici. Şi ele mi-au spus: «Este cea mai sigură ţară din Europa», iar eu am fost total de acord. Au povestit că au lucrat în cinci ţări din Europa şi nu există loc mai sigur ca România”, spune vloggerul american.

Sursa: Instagram/Christian Grossi

Una dintre femei i-a mărturisit că aici poate merge noaptea pe stradă cu căștile în urechi, fără teama că va fi tâlhărită sau că cineva îi va smulge telefonul din mână. Un alt angajat nepalez i-a spus că a lucrat în unele dintre cele mai dificile țări din Europa, iar experiența din România a fost complet diferită.

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„Nu ştiam la ce să mă aştept atunci când am venit în România. Este exact opusul a ceea ce auzisem înainte”, spune Grossi, rezumând atât propria experiență, cât și impresiile celor care au ales să trăiască și să muncească aici.

Nu este pentru prima dată când vloggerul vorbește despre felul în care l-au surprins românii. În numeroase clipuri filmate la București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, el spune că una dintre cele mai plăcute descoperiri au fost oamenii: deschiși, ospitalieri și dornici să le arate străinilor locurile în care trăiesc.

Turiştii sunt alungaţi de... nota de plată

În același timp, Grossi spune că România riscă să piardă unul dintre marile avantaje pe care le avea în ochii turiștilor: raportul dintre preț și experiența oferită.

Într-un videoclip publicat recent pe TikTok și adresat direct românilor, americanul spune că a început să vină tot mai rar în țară din cauza costurilor, pe care le consideră nejustificat de ridicate.

„Acest video este pentru români. Am venit în țara voastră de peste 5 ani, iar în ultimii ani am încetat să mai vin din cauza unui singur motiv: prețurile uriașe. Am vorbit cu toți prietenii care locuiesc aici, care au afaceri aici, restaurante, hoteluri și mi-au spus numărul turiștilor din acest an este din ce în ce mai mic.

Acest lucru le-a afectat afacerile. I-am rugat să îmi spună un singur motiv pentru care turiștii nu mai vizitează România, iar ei mi-au spus că majoritatea dintre ei se plâng de prețurile mari. Mi-au spus: «Mergi în București și cheltui aceeași sumă de bani pe care ai putea să o cheltui în Elveția». Oameni buni, România nu poate să aibă aceleași prețuri ca Elveția”, spune el.

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Sursa: TikTok

Chirstian Grossi povestește că s-a întâlnit în Japonia cu doi români care i-au spus că, în timpul vacanței, ajungeau să cheltuiască mai puțin decât acasă.

„M-am întâlnit cu doi români când eram în Japonia și vreți să știți ce mi-au spus? Că economisesc bani stând în Japonia mai mult decât o fac atunci când sunt în România.

Oamenii vor veni în România și vor spune: «De ce să cheltui 6 euro pentru o cafea, de ce să cheltui 30 de euro pentru micul dejun în București, când în Zurich sau Geneva este același lucru? Spania este mai ieftină decât România».

În Spania poți să cumperi o pâine, roșii și o cafea cu 2,50 euro. În România nu poți să găsești așa ceva. Este imposibil.

România, după părerea mea, a fost într-o perioadă de ascensiune, de aceea am explorat atât de mult țara. Am fost aproape în toate orașele de aici. Dar prețurile de acum descurajează oamenii să vină în România și vor împiedica România să devină o țară mai puternică.

Nu spun că România trebuie să devină cea mai ieftină țară din Europa, pentru că nu ar trebui să fie cea mai ieftină țară din Europa, dar nu poate fi cea mai scumpă țară din Europa. Trebuie găsit un echilibru unde un turist vine în România, cheltuie bani și se simte bine pe ceea ce a cheltuit, nu să simtă că a fost jefuit. Așa se simt turiștii care sunt în România”, a concluzionat vloggerul.

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