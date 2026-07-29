 BNS sesizează instituțiile europene privind utilizarea celor 16 miliarde de euro din SAFE | adevarul.ro
search
Miercuri, 29 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

BNS sesizează instituțiile europene privind utilizarea celor 16 miliarde de euro din SAFE

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat că a sesizat mai multe instituții europene cu privire la modul în care România implementează programul Security Action for Europe (SAFE), solicitând verificarea respectării legislației europene în procedurile de achiziții și în utilizarea fondurilor destinate apărării.

Sistem de apărare antiaeriană. FOTO: Shutterstock
Sistem de apărare antiaeriană. FOTO: Shutterstock

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, sesizările au fost înaintate Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului European (EPPO), Curții Europene de Conturi și Ombudsmanului European.

BNS: Programul SAFE trebuie implementat transparent

Reprezentanții BNS precizează că demersul nu urmărește blocarea sau întârzierea implementării programului SAFE, pe care îl consideră esențial pentru consolidarea securității României și a Uniunii Europene.

Sindicaliștii susțin însă că investițiile trebuie realizate cu respectarea strictă a normelor europene, astfel încât să fie eliminate orice suspiciuni privind utilizarea fondurilor publice.

„BNS subliniază că nu urmărește blocarea sau întârzierea implementării programului SAFE, pe care îl consideră esențial pentru consolidarea securității României și a Uniunii Europene. Dimpotrivă, solicităm ca acest program strategic să fie implementat cu respectarea strictă a normelor europene, astfel încât investițiile în apărare să fie protejate de orice suspiciune privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice”, se arată în comunicat.

Programul SAFE pune la dispoziția României peste 16 miliarde de euro pentru investiții în domeniul apărării.

Ce suspiciuni invocă sindicatul

Potrivit BNS, sesizarea transmisă instituțiilor europene se bazează exclusiv pe informații apărute în spațiul public, precum declarații ale autorităților, interpelări parlamentare și investigații jurnalistice.

Sindicatul solicită verificarea unor posibile nereguli, printre care:

- nivelul de transparență în aprobarea programelor de înzestrare;

- utilizarea procedurilor de negociere fără publicare prealabilă;

- consultarea unui număr restrâns de operatori economici pentru unele contracte importante;

- concentrarea unei părți semnificative din valoarea contractelor către un singur grup industrial;

- creșteri semnificative ale prețurilor pentru anumite echipamente militare;

- posibile elemente care ar putea constitui ajutor de stat mascat;

- respectarea Regulamentului european SAFE și a legislației privind achizițiile publice.

Ce verificări solicită BNS

În documentul transmis instituțiilor europene, BNS cere Comisiei Europene, prin direcțiile DG GROW, DG DEFIS și DG Competition, precum și OLAF, să verifice conformitatea planului de investiții transmis de România și legalitatea procedurilor de achiziție.

De asemenea, sindicaliștii solicită analizarea unor posibile elemente de ajutor de stat, inclusiv în cazul Șantierului Naval Mangalia, precum și verificarea eventualelor prejudicii aduse intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Parchetului European (EPPO) îi este solicitat să analizeze legalitatea și transparența procedurilor de achiziție desfășurate în cadrul programului SAFE și să stabilească dacă există fapte care intră în competența sa.

Totodată, Curtea Europeană de Conturi este invitată să includă implementarea programului SAFE în România în planurile sale de audit privind utilizarea fondurilor europene, iar Ombudsmanul European să evalueze modul în care instituțiile europene gestionează sesizările referitoare la acest program.

BNS: Susținem investițiile în apărare, dar cu respectarea regulilor

Blocul Național Sindical afirmă că reprezintă aproximativ 300.000 de membri, reuniți în circa 930 de sindicate și peste 30 de federații profesionale, inclusiv angajați din industria de apărare și aeronautică.

În finalul comunicatului, organizația își reafirmă sprijinul pentru consolidarea capacității de apărare a României și a Uniunii Europene.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
stirileprotv.ro
image
SURSE. DNA ar fi descins peste lucrătorii de la Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc. Ancheta ar fi anterioară dosarului Odetei Nestor
gandul.ro
image
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
mediafax.ro
image
Câți bani ia Universitatea Craiova dacă ajunge în Champions League! Sumă fabuloasă pentru campioana României
fanatik.ro
image
De ce a suspendat Curtea de Apel București licența ROMATSA: „Au creat un cerc închis și de 15 ani folosesc o metodă exclusivistă de recrutare”
libertatea.ro
image
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár” scena politică de la Budapesta
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
digisport.ro
image
De ce postul Adormirii Maicii Domnului începe cu o zi mai devreme în 2026
click.ro
image
În 1945, Islanda a plantat lupini ca să salveze solurile degradate: După câteva decenii planta cu flori mov a fost declarată amenințare
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
cancan.ro
image
Anunț de la Casa de Pensii: Când își vor recupera pensionarii banii reținuți ca CASS la pensie? „Fără cereri”!
newsweek.ro
image
Simona Halep, prima apariție după ce și-a oficializat relația cu afaceristul Dorin Mateiu. S-a afișat cu favoritul familiei ei
prosport.ro
image
Canicula revine în forţă. Când vom avea din nou 40 de grade în România, avertismentul meteorologilor
playtech.ro
image
Bulgarii sunt impresionați de ce au găsit la Craiova. Val de laude pe internet: „Poate vom avea și noi”
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
digisport.ro
image
Italia, scoasă la liman. După un lung scandal, și-a ales selecționerul. Ce urmează
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Gogoașă de la Trăsniți în NATO, șofer de ridesharing! Mașina de zeci de mii de euro pe care o conduce prin București fostul actor FOTO
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Ce spune Irina Columbeanu despre români și România: „La fel ca în oricare altă țară, sunt probleme precum corupția”
click.ro
image
Cum a petrecut Iulia Vântur de ziua ei: „O surpriză continuă, de când m-am trezit până când m-am culcat!”
click.ro
image
Rețeta Annei Lesko pentru o dulceață delicioasă: „Anul acesta fructele au avut cam multă apă”
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Jennifer Aniston foto Instagram jpg
„Atât de disperată e??” Jennifer Aniston, pe punctul de a-și cere în căsătorie iubitul?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
29 iulie 1945, ziua în care s-a născut Mircea Lucescu. „Am locuit mult timp într-o baracă”
image
Ce spune Irina Columbeanu despre români și România: „La fel ca în oricare altă țară, sunt probleme precum corupția”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
„Atât de disperată e??” Jennifer Aniston, pe punctul de a-și cere în căsătorie iubitul?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?