Victor Negrescu respinge o guvernare cu partidul lui Simion: „Sunt partizanul unei linii dure în ceea ce privește izolarea AUR”

Prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu afirmă că respinge categoric o eventuală guvernare alături de AUR și că susține în continuare o „linie dură” privind izolarea formațiunii. Într-o intervenție la Digi24, acesta a vorbit și despre greșelile făcute de social-democrați în campaniile prezidențiale și despre perspectivele partidului în cazul unor alegeri anticipate.

„Eu, personal, resping cu fermitate orice fel de guvernare cu AUR. Eu, personal, nu accept o astfel de guvernare cu AUR din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României”, a declarat Victor Negrescu.

Prim-vicepreședintele PSD a precizat că este „partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR” și că intenționează să își mențină această poziție.

Negrescu susține că o eventuală intrare a AUR la guvernare ar putea avea consecințe asupra relației României cu Uniunea Europeană și asupra fondurilor europene.

„Pentru mine, AUR la guvernare înseamnă așa: modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiții mai puține la noi în țară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertății de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare și o acțiune guvernamentală care vine împotriva convingerilor mele”, a declarat acesta.

„Nu înțeleg cum cineva, fie de la PSD, fie din zona formațiunilor de dreapta, își permit acești oameni politici să spună: băgați un pic AUR la guvernare! Păi nu trebuie să ne uităm la trecut? Când extremiștii au intrat la guvernare ce au făcut în statele lor, care a fost metoda prin care și-au impus voința?”, a adăugat Negrescu.

Întrebat despre social-democrații care l-au însoțit pe premierul desemnat Adrian Veștea la sediul AUR înaintea votului din Parlament în care Guvernul propus de acesta nu a fost învestit, Negrescu a spus că subiectul nu a fost discutat în conducerea PSD.

„În interiorul conducerii PSD nu s-au discutat aceste aspecte. Eu nu am fost consultat, nu a fost o consultare largă pe acest subiect”, a afirmat el.

Negrescu: PSD s-a concentrat prea mult „pe om” în campaniile prezidențiale

Prim-vicepreședintele PSD a vorbit și despre rezultatele partidului în alegerile prezidențiale, considerând că una dintre greșelile social-democraților a fost concentrarea excesivă asupra candidatului, în detrimentul valorilor și ideilor partidului.

„Cred că aici am greșit, în multe campanii prezidențiale noi ne-am axat foarte mult pe om, or, am uitat, în logica aceasta, ce ne definește, de ce vrei să guvernezi, de ce vrei să conduci, de ce vrei puterea. Aici trebuie să învățăm să explicăm mai bine și, în contextul acesta, vom avea, probabil, și un președinte cu valori social-democrate”, a declarat Negrescu.

În ceea ce privește eventualitatea unor alegeri anticipate, acesta consideră că PSD ar putea obține un rezultat similar celui înregistrat la precedentele alegeri parlamentare, dacă va avea o campanie bine construită.

„Nu vreau să vin cu procentaje, dar eu cred că în continuare sunt foarte mulți români care susțin PSD și cred că într-o campanie electorală bine gândită putem să avem același scor ca cel pe care l-am avut la alegerile parlamentare precedente”, a mai spus Victor Negrescu.