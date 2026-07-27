 50.000 de lire sterline în mână sau un milion la noroc? Experimentul britanic care împarte lumea în două | adevarul.ro
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50.000 de lire sterline în mână sau un milion la noroc? Experimentul britanic care împarte lumea în două

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Ce ai alege între 50.000 de lire primite pe loc și o aruncare de monedă care îți oferă 50% șanse să câștigi un milion de lire, dar și 50% șanse să nu primești nimic?

Aproape trei sferturi dintre britanici ar prefera cele 50.000 de lire sigure. FOTO: Shutterstock
Aproape trei sferturi dintre britanici ar prefera cele 50.000 de lire sigure. FOTO: Shutterstock

Majoritatea britanicilor ar prefera să nu riște, potrivit unui sondaj YouGov citat de BBC.

Dintre cei aproximativ 4.600 de adulți chestionați, 73% au ales cele 50.000 de lire garantate. Doar 21% au preferat șansa de a câștiga un milion de lire, iar 6% nu au putut decide.

Femeile, mai puțin dispuse să riște

Diferența dintre femei și bărbați este semnificativă. Aproximativ 82% dintre femeile participante la sondaj au ales suma garantată, față de 63% dintre bărbați.

BBC notează că rezultatele sunt în concordanță cu alte cercetări potrivit cărora bărbații sunt de două ori mai predispuși decât femeile să investească în acțiuni, în timp ce femeile preferă mai frecvent produsele de economisire.

Vârsta influențează, de asemenea, alegerea. Tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani sunt cei mai dispuși să riște: 28% ar arunca moneda pentru șansa de a primi un milion de lire.

În rândul persoanelor de peste 65 de ani, doar 11% ar face aceeași alegere.

De ce preferăm banii siguri

Sarah Coles, reprezentantă a companiei de investiții AJ Bell, explică rezultatul prin faptul că oamenii resimt, în general, pierderile mai puternic decât câștigurile.

Entuziasmul de a putea câștiga un milion de lire este resimțit mai puțin intens decât teama de a renunța la 50.000 de lire garantate și de a rămâne fără nimic”, explică aceasta.

Și valoarea sumei garantate contează. Cele 50.000 de lire reprezintă cu aproximativ 10.000 de lire mai mult decât câștigul anual median al unui angajat cu normă întreagă din Marea Britanie, potrivit statisticilor oficiale citate de BBC.

O altă variantă ar fi alegerea celor 50.000 de lire și investirea lor. Potrivit calculelor prezentate de Sarah Coles, o investiție de 50.000 de lire într-un fond global tipic ar fi avut nevoie de aproape 38 de ani pentru a ajunge la valoarea de un milion de lire, raportându-ne la performanțele istorice. Randamentele din trecut nu garantează însă rezultate similare în viitor.

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