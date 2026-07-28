 Rheinmetall, în dificultate: Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție. „Nici măcar guvernul german nu mai consideră tancurile și artileria drept prioritate principală" | adevarul.ro
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Rheinmetall, în dificultate: Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție. „Nici măcar guvernul german nu mai consideră tancurile și artileria drept prioritate principală"

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Germania intenționează să reducă anul viitor finanțarea destinată achiziției de muniție, redirecționând în schimb resurse către alte capitole ale bugetului militar. Decizia ar putea crea dificultăți suplimentare pentru Rheinmetall AG, unul dintre cei mai mari producători europeni din domeniul apărării.

Rheinmetall, cel mai mare producător mondial de obuze de artilerie de 155 mm/FOTO:Shutterstock
Rheinmetall, cel mai mare producător mondial de obuze de artilerie de 155 mm/FOTO:Shutterstock

Proiectul de buget federal pentru 2027 — care poate fi încă modificat de guvern — prevede alocarea a aproximativ 9,6 miliarde de euro pentru achiziția de muniție, sumă inferioară celor 11 miliarde de euro prevăzute pentru 2026, potrivit unui document consultat de Bloomberg.

În același timp, cheltuielile totale de apărare ale Germaniei urmează să crească semnificativ până în 2030.

Investitorii, tot mai rezervați

În ultima perioadă, Rheinmetall a pierdut din încrederea investitorilor, acțiunile companiei scăzând cu peste 30% de la începutul anului.

Compania, specializată tradițional în producția de tancuri și artilerie, este acum depășită de producătorii de tehnologie a dronelor, care și-au demonstrat rolul esențial atât în războiul din Ucraina, cât și în conflictul legat de Iran.

Proiectul de buget, deja vehiculat printre traderi și fonduri speculative, a amplificat îndoielile investitorilor privind perspectivele producătorilor tradiționali de armament, inclusiv ale unor giganți precum Rheinmetall, a cărei capitalizare de piață se ridică la aproximativ 49 de miliarde de euro.

Analiștii de la Mediobanca, conduși de Alessandro Pozzi, avertizau încă din iulie că o eventuală redistribuire a fondurilor bugetare ar putea intensifica dezbaterea privind reorientarea priorităților de apărare ale Germaniei — dinspre armamentul clasic, precum munițiile, către domenii considerate acum mai importante.

Coșul de acțiuni ale companiilor europene de apărare urmărit de Goldman Sachs a rămas practic neschimbat de la începutul anului, în timp ce indicele Euro Stoxx 600 a avansat cu 9,6% în aceeași perioadă.

Investitorii se tem că profiturile companiilor din domeniul apărării nu cresc suficient de rapid pentru a justifica evaluările ridicate de pe piață, umflate după promisiunile guvernelor europene de a majora cheltuielile militare.

Înainte de invazia rusă pe scară largă în Ucraina, din februarie 2022, capitalizarea de piață a Rheinmetall era de doar 4,2 miliarde de euro.

Cum se împarte bugetul pentru muniție

Potrivit proiectului de buget, din cele 9,6 miliarde de euro alocate muniției în 2027, aproximativ 7,7 miliarde ar urma să provină din bugetul principal, iar restul de 1,9 miliarde dintr-un fond special destinat apărării.

Deși în scădere față de 2026, suma rămâne totuși superioară nivelului din 2025, an în care Germania abia începuse să-și majoreze substanțial investițiile în apărare, cheltuind atunci sub 4 miliarde de euro pentru achiziția de muniție.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării a declarat că instituția nu poate comenta prevederi bugetare individuale înainte de finalizarea planului financiar federal, subliniind însă că achiziția de muniție rămâne și va continua să fie o prioritate.

Alte probleme pentru Rheinmetall

Rheinmetall, cel mai mare producător mondial de obuze de artilerie de 155 mm, a suferit deja o lovitură serioasă din cauza achiziției eșuate a unei companii de construcții navale.

Compania a cumpărat-o cu intenția de a deveni antreprenorul principal pentru construcția fregatelor germane din clasa F126. Cu toate acestea, guvernul a anulat contractul luna trecută, ceea ce a dus la o scădere a acțiunilor Rheinmetall cu 19% într-o singură zi.

Pe 2 iulie, compania a declarat că va evalua impactul acestei decizii asupra previziunilor sale financiare pentru al doilea trimestru, care urmează să fie publicate pe 6 august.

O lovitură suplimentară au reprezentat-o restricțiile la export impuse săptămâna trecută de China împotriva a 14 companii europene, printre care se numără și Rheinmetall — măsură pe care Beijingul a prezentat-o drept răspuns la sancțiunile Uniunii Europene.

Hervé Prêtre, șeful departamentului de cercetare a investițiilor globale la Edmond de Rothschild, consideră că este posibil ca firma să-și înrăutățească și mai mult estimările financiare în perioada următoare. Potrivit acestuia, investitorii sunt îngrijorați atât de miza companiei pe muniția clasică, cât și de achiziția eșuată din sectorul naval.

Cu toate acestea, majoritatea analiștilor își mențin evaluarea pozitivă asupra acțiunilor concernului. Potrivit datelor Bloomberg, recomandările brokerilor se împart astfel: 23 — cumpărare, patru — menținere și niciuna — vânzare.

Totuși, o eventuală reducere a finanțării pentru achiziția de muniție în Germania ar putea pune în pericol planurile de producție ale Rheinmetall.

„Nici măcar guvernul german nu mai consideră tancurile și artileria drept prioritate principală", a declarat Jens-Peter Rieck, analist la Mwb Research AG, care luna aceasta a redus recomandarea privind acțiunile companiei de la „cumpărare" la „menținere". Potrivit acestuia, analiștii așteaptă aprobarea finală a bugetului înainte de a-și revizui estimările privind compania.

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