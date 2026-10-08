 Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului, trimis în judecată. Despăgubiri de jumătate de milion de euro cerute de familiile victimelor | adevarul.ro
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Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului, trimis în judecată. Despăgubiri de jumătate de milion de euro cerute de familiile victimelor

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Șoferul în vârstă de 50 de ani care, în luna august, a provocat un accident grav în centrul Brașovului, în urma căruia doi turiști au murit, iar un al treilea a fost grav rănit, a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Anchetatorii au stabilit că bărbatul suferea de epilepsie de mai mulți ani și că nu mai urma tratamentul prescris.

Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului, trimis în judecată
Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului, trimis în judecată Foto: captură video

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat că ancheta în cazul accidentului produs pe 11 august a fost finalizată, iar șoferul a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Tragedia s-a produs pe o stradă din zona centrală a municipiului Brașov. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a pierdut controlul autoturismului, a trecut în viteză peste un sens giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde i-a lovit pe cei trei pietoni. Doi dintre aceștia au murit în urma impactului. Victimele erau un tânăr de 25 de ani din Piatra Neamț și un cetățean german în vârstă de 34 de ani. Un alt cetățean german, în vârstă de 31 de ani, a fost grav rănit și transportat la spital.

Anchetatorii au descoperit că șoferul suferea de epilepsie

Primele verificări nu au indicat consum de alcool sau droguri, astfel că anchetatorii au încercat să stabilească dacă o problemă medicală a stat la originea accidentului.

Cercetările au scos la iveală faptul că bărbatul avea un istoric de boală neurologică. Afecțiunea fusese diagnosticată cu aproximativ 18 ani înainte de accident.

„Bărbatul de 50 de ani cunoștea că suferă de o afecțiune medicală cronică”, a declarat Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

Întrebat despre afecțiunea de care suferea șoferul, acesta a precizat că era vorba despre „o afecțiune cronică, care creează convulsii”. Diagnosticul menționat în documentele medicale era epilepsia.

„În actele medicale pe care le avem la acest moment, rezultă acest diagnostic”, a precizat reprezentantul IPJ Brașov.

Potrivit procurorului care a coordonat ancheta, cercetările au fost neobișnuite pentru un astfel de caz, deoarece primele verificări nu au indicat consum de alcool sau substanțe psihoactive.

„Căutând explicații, am stabilit că acesta are un istoric medical de boală cronică neurologică, diagnosticată în urmă cu 18 ani. Afecțiunea nu este incompatibilă cu calitatea de conducător auto, însă necesită monitorizare, la fel ca orice boală care poate afecta mobilitatea unei persoane”, a explicat procurorul.

Șoferul nu mai urma tratamentul de câțiva ani

Anchetatorii susțin că bărbatul nu mai urma tratamentul prescris și nu mai fusese monitorizat de un medic curant în ultimii trei-patru ani. Ultimul tratament medicamentos i-ar fi fost prescris în 2022.

Anchetatorii au verificat și situația permisului de conducere. În 2020, bărbatul și-a preschimbat permisul și a fost evaluat de medici ai unei clinici din Brașov, fiind declarat apt pentru a conduce.

Potrivit anchetei, șoferul nu și-a informat medicul de familie cu privire la afecțiunea sa și nici nu a declarat boala cu ocazia preschimbării permisului.

Familiile victimelor cer despăgubiri de sute de mii de euro

În dosar au fost formulate și pretenții civile. Persoana rănită și familiile celor două persoane decedate solicită daune morale și materiale.

Despăgubirile morale solicitate se ridică la sume cuprinse între 100.000 și aproape 500.000 de euro, în funcție de victimă și de prejudiciul invocat.

În total, rudele celor două persoane decedate și victima rănită cer despăgubiri de până la aproximativ jumătate de milion de euro.

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